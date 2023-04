Colombia, lista para la Billie Jean King Cup en Cúcuta

Segunda jornada (miércoles): Colombia vs. Perú, Argentina vs. Bolivia y Chile vs. Guatemala.

Tercera jornada (jueves): Colombia vs. Guatemala, Argentina vs. Chile y Bolivia vs. Perú.

Cuarta jornada (viernes): Colombia vs. Chile, Argentina vs. Perú y Bolivia vs. Guatemala.

Quinta jornada (sábado): Colombia vs. Argentina, Chile vs. Bolivia y Perú vs. Guatemala.

Participantes:

Argentina: Julia Riera, Martina Capurro, Berta Bonardi y Guillermina Naya. Mercedes Paz (capitana).

Colombia: Emiliana Arango, Yuliana Lizarazo, María Fernanda Herazo, María Paulina Pérez y Yuliana Monroy. Fabiola Zuluaga (capitana).

Bolivia: Noelia Zeballos, Ana Holweg, Catalina Padilla y Natalia Trigosso. Rolando Nieva (capitán).

Guatemala: María Gabriela Rivera, Kirsten Weedon, Melissa Morales y Deborah Domínguez. Anthony Vásquez (capitán).

Chile: Daniela Seguel, Fernanda Labrana, Alexa Guarachi, Paloma Weinreich y Antonia Vergara. Paolo Massardo (capitán).

Perú: Romina Ccuno, Anastasia Iamachkine, Lucciana Pérez, Francesca Maguina y Elizaveta Castillo. Laura Arraya (capitana).

