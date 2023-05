¡En buena racha! Camila Osorio clasificó a tercera ronda en Roma

Camila Osorio (100) vive un buen momento. La tenista colombiana nuevamente ofreció un partidazo en tierras italianas al superar 6-4 y 6-2 a la croata Petra Martic (28) en la segunda ronda del WTA 1000 de Roma.

Pese a iniciar perdiendo 4-1 el primer set, Osorio volvió a remontar (6-4) y encaminó una seguidilla de ocho games ganados de forma consecutiva.

La europea pudo frenar levemente a la mejor raqueta del país (3-1), pero esta supo manejar la ventaja y llevar el set de la victoria a un 6-2.

Movilidad por todo el campo, repuestas oportunas con una derecha sólida, ataques paralelos y más de un dropshot dejó Camila en un partido en el que tan solo cometió dos dobles faltas.

En la jornada del lunes, la cucuteña sorprendió al salvar tres match points y eliminar a la rusa Varvara Gracheva (46).

En la tercera fase del campeonato romano se medirá con la vencedora del partido entre Ana Bogdan (59) y Caroline García (4), encuentro que se desarrolla en este momento.

Camila Osorio en Roma:

Qualy:

* Camila Osorio vs. Deborah Chiesa (428): 6-3 y 6-1.

* Camila Osorio vs. Oceane Dodin (99): 6-3 y 6-4.

Primera ronda:

* Camila Osorio (100) vs. Varvara Gracheva (46): 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (4).

* Camila Osorio vs. Petra Martic (28): 6-4 y 6-2.

