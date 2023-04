¡Pleno de triunfos! Colombia le ganó a Guatemala en la Billie Jean King Cup

Tres series, tres victorias. La Selección Colombia de tenis femenina, que es capitaneada por la cucuteña Fabiola Zuluaga, se impuso ante Guatemala 3-0 y alcanzó el pleno de triunfos en el Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup, que se celebra en Cúcuta.

La victoria se suma a las celebraciones de las fechas 1 y 2 ante Bolivia (3-0) y Perú (2-1).

El combinado nacional fue completo dominador en sencillos y dobles en las canchas de polvo de ladrillo del Tennis Golf Club.

El paso a los Play-off del Grupo Mundial se definirá en gran medida este viernes en el cruce con Chile. Una victoria dejaría a Colombia prácticamente clasificado.

Lea además: Estas son las jugadoras que compiten en la Billie Jean King Cup en Cúcuta

Serie dominada

María Fernanda Herazo superó 6-1 y 6-3 a Melissa Morales en la apertura de la serie.

La barranquillera, que ayer había caído ante Lucciana Pérez de Perú, llevó a que su rival cometiera múltiples errores y pudo consolidar su modo de juego con reiterados ataques paralelos.

“En el primero fui muy sólida, estuve muy tranquila y ella falló. Me apresuré en el segundo en el que ella fue más agresiva. Cuando empezó atacar pude devolver cada punto”, comentó Herazo quien sufrió un poco en las bolas cortas.

En el segundo turno, Emiliana Arango logró su tercera victoria al hilo con un imponente 6-1 y 6-0 en menos de una hora ante Andrea Weedon.

La antioqueña, 220 en el ranquin WTA, hizo sufrir a su rival con bolas altas. Las respuestas de Weedon fueron erráticas. Asimismo Arango fue muy fuerte en sus saques y en la defensa sobresalió con una destacada movilidad en los diferentes sectores del campo.

En los dobles, la dupla María Paulina Pérez y Yuliana Lizarazo siguieron con su racha positiva y sin ceder set ganaron 6-3 y 6-0.

Chile, el próximo rival

Colombia tendrá un duro reto ante Chile, quien superó a Perú y Guatemala, pero cayó con Argentina.

“Son partidos exigentes desde lo mental y emocional, en el campo juega todo. Hay que poder sobrellevar todas estas emociones en el campo y mantener la tranquilidad. Son jugadores del circuito profesional, las hemos enfrentado. Creo que podemos hacer un buen planteamiento del partido. Hay que saber llevar los momentos”, expresó Herazo.

El equipo chileno cuenta con la mejor jugadora de dobles del torneo, Alexa Guarachi (48, WTA). En la jornada de este jueves, Daniela Seguel se retiró del partido ante Julia Riera por lesión.

Resultados:

Colombia vs. Guatemala: 3-0

María Fernanda Herazo vs. Melissa Morales: 6-1 y 6-3.

Emiliana Arango vs. Andrea Weedon: 6-1 y 6-0.

Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez vs. Deborah Domínguez y Andrea Weedon: 6-3 y 6-0.

Argentina vs. Chile:

Martina Capurro vs. Fernanda Labraña: 6-3 y 6-0.

Julia Riera vs. Daniela Seguel: 6-2 y RT.

Berta Bonardi y Guillermina Naya vs. Alexa Guarachi y Fernanda Labrana:

Perú vs. Bolivia:

Lucciana Pérez vs. Catalina Padilla: 6-0 y 6-1.

Noelia Zeballos (BOL) vs. Anastasia Iamachkine: 6-2 y 6-4.

Jornada 4:

Colombia vs. Chile

Argentina vs. Perú

Bolivia vs. Guatemala

