¿Ya no se pueden sacar los Certificados de Tradición por internet?

A la hora de legalizar un inmueble o de acreditar que existe, el certificado de tradición y libertad es uno de los documentos más importantes, ya que certifica el estatus jurídico de una propiedad y el historial de la misma.

Además, en este documento se puede saber quiénes son los dueños de propiedad y quiénes fueron los propietarios el pasado.

Sin embargo, los usuarios se preocuparon cuando la tarde del 29 de mayo un anuncio en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, SNR.

Según el letrero que aparecía al entrar al sitio web oficial, la entidad decidió cancelar la venta de Certificados a través de las plataformas digitales privadas, pero entendieron que esto significaría que los trámites se efectuarían solamente en las oficinas.

Aunque este documento se podía solicitar a través de su página web, algunos proveedores lo descargaban y cobraban una cantidad de dinero por ello, es por esta razón, que la SNR ha decidido tomar cartas en el asunto.

Los cambios en los documentos

La entidad afirmó en la resolución 03915 de 2023 que operadores privados que expedían y vendían los certificados le estaban cobrando a los ciudadanos precios mucho más altos que los regulados por la entidad.

“La Superintendencia tenía autorizado un valor diferencial menor al regulado para la ciudadanía a uno de los operadores privados para la expedición de los certificados de manera física; sin embargo, esta tarifa fue usada para expediciones virtuales no autorizadas, que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad”, afirmó la entidad en un comunicado a la opinión pública.

Por estas razones, la Superintendencia consideró ofrecer a los ciudadanos el acceso directo a estos servicios con las tarifas estandarizadas entidad, evitando que las personas paguen de más.

Es por ello que, con la decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, los ciudadanos van a poder expedir los certificados de tradición y libertad de manera física en las notarías del país con el mismo valor que en las oficinas de registro.

Así mismo, la SNR afirmó que no está restringiendo, en ningún caso, “ni a los ciudadanos en general ni a los medios de comunicación en particular, el acceso a la expedición de los Certificados de Tradición y Libertad, Certificados de No Propiedad y Consulta de índice de Propietarios. Por el contrario, ofrece una solución a los usuarios frecuentes y de mayor consumo para facilitar la operación relacionada con la expedición de esos certificados”.

¿Cómo acceder a estos servicios?

Las 24 horas del día, los ciudadanos pueden acceder a la expedición de estos certificados. La Superintendencia de Notariado y Registro tiene dispuestos diferentes mecanismos ágiles, seguros y eficientes como la página web, donde de manera inmediata las personas pueden obtener sus documentos.