10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero son causados por la industria textil

La compra de productos textiles es una de las principales fuentes de consumo a nivel global; no obstante, su producción es causante del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, porcentaje mayor a la suma de las emitidas por la industria marítima y los vuelos internacionales; se estima que para la fabricación de un par de jeans utilizan cerca de 3.700 a 7.000 litros de agua y aproximadamente el 25 % de las aguas residuales industriales provienen de esta industria, que es la segunda mayor contaminante del mundo, luego de la energética petrolera; además, la manufactura de vestuario consume desmedidamente energía y requiere de recursos con altos niveles de contaminación.

Se calcula que el comercio internacional mayorista de ropa de segunda mano mueve actualmente entre 1.500 y 3.400 millones de dólares anuales; cada prenda se revende en 1 a 5 dólares.

Los mencionados datos fueron recolectados por Garson & Shaw, proveedor mayorista de ropa de segunda mano a nivel global, comprometido con la promoción de la recirculación, reutilización y reciclaje de prendas de segunda mano, con el fin de contribuir a la mitigación del impacto negativo medio ambiental.

Nicaragua y Guatemala son los países mayormente consumidores de ropa de segunda mano en el mundo, logrando que ningún textil termine en vertederos; la mayoría de prendas utilizadas son 100 % recicladas. En los Estados Unidos solo el 15 % de la ropa descartada se recicla, y en promedio, una sola persona desecha más de 30 kilos de ropa al año que termina en basureros.

En Colombia, el Gobierno busca proteger y fortalecer la industria nacional, por tal motivo las importaciones de textiles tienen un gravamen del 15 %, aunado a la medida estructurada entre los Ministerios de Comercio y Hacienda que proponen la exigencia de aumentarlo al 40 %, lo cual no permite que la ropa de segunda mano llegue al país.

Lea también: Petro se disculpó y borró el trino con el que anunció el rescate de los niños en Guaviare

El comercio de la ropa usada nacional no está prohibido y la industria textil considera que esta no afecta la producción en el país, pues está dirigida a las clases menos favorecidas, contrario a lo ocurrido con la ropa usada importada desde los Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, la cual se ha convertido en una tendencia para un público de estratos medios y altos. Por ende, se espera que Colombia se convierta en una nación recolectora y cada vez más personas se sumen a donar para que los vestuarios no lleguen a los vertederos de basura sino sean reusados.

“Nuestro objetivo es aportar en la construcción de una sociedad más consciente de su consumo textil y que las personas comiencen a vestirse con textiles usados con mayor frecuencia hasta el punto de no sentir necesidad de comprar una prenda nueva. Debemos cuidar nuestro planeta y desde cómo nos vestimos podemos hacerlo”, indicó Juan David Montoya, vocero de Garson & Shaw.

Existe un proceso de organización donde se involucran recolectores (empresas de los Estados Unidos, Australia o Canadá), clasificadores e importadores (grandes empresas que otorgan trabajo a mujeres cabeza de hogar), brockers como Garson & Shaw, Freight Forwarder (ejecutivos logísticos con contacto directo en las navieras), tiendas al detalle y al mayoreo y el ciclo termina en las plantas recicladoras, donde llegan las prendas que ya no puede ser reusadas, las cuales se transforman en colchones, cojinería para carros o muebles; de esta manera, ningún textil llega a los desechos de basura. Por cada 1.000 mil toneladas de ropa procesada se generan 70 puestos de trabajo.

La mencionada empresa líder mundial en reciclaje de la industria textil dio a conocer el papel económico vital de esta industria, indicando que: “en Centro América los empleos podrían duplicarse en las próximas dos décadas, además de alcanzar más de 3 millones de puestos de trabajo y generar cerca de 200 millones de dólares en ingresos fiscales anuales”.