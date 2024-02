Abejas en riesgo: los insecticidas las vuelven tontas

En el mundo las abejas son las encargadas de liderar la conservación del medio ambiente, pues son fundamentales para permitir la producción de diferentes alimentos y protección de las plantas ricas en nutrientes. Sin embargo, las polinizadoras han estado en riesgo.

En los últimos años, han disminuido, perdiendo su capacidad de reacción, siendo un riesgo para la humanidad. Pese a eso, aún no hay una conciencia ni conocimiento pleno sobre lo que esto significa para luchar por salvarlas. Es así que, diferentes investigadores, al ver la crisis por la que atravesaban activaron sus conocimientos para implementar un recurso que las proteja de los insecticidas, principal creador del problema, y así puedan volver a su normalidad.

De esta manera, investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, con el apoyo del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Arizona de Estados Unidos y la participación de la Universidad Javeriana, lograron una fórmula que permitiría cuidar su cerebro. Se han visto afectadas por la implementación de insecticidas (químicos), en la agricultura, que afectan su sistema nervioso.

Según los investigadores, las abejas estaban empezando a perder la memoria, olvidaban como alimentarse, las acciones que como polinizadoras desempeñan y hasta tenían problemas para ubicarse. Fue así que los investigadores lograron una fórmula para que estos animales puedan salvar su memoria y capacidad de aprendizaje.

Andre Josafat Riveros, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, y encargado de liderar la investigación, aseguró que es un gran paso para la conservación de cerca de 20.000 especies de abejas en todo el mundo.

“Nuestros resultados muestran que estos suplementos, diseñados a partir de derivados de las plantas, ejercen un efecto protector sobre el comportamiento y directamente sobre algunas partes del cerebro de las abejas, lo cual respalda el uso de estos para contrarrestar los efectos dañinos de los insecticidas”, sostuvo Riveros, biólogo y doctor en comportamiento y neurociencia.

Dicha fórmula fue patentada en Reino Unido por la oficina de propiedad intelectual en enero de 2024, pues es un gran avance para continuar investigando y proteger la memoria, toma de decisiones, capacidad de aprendizaje y capacidad de enfrentar enfermedades.

“Esta patente nos permite proteger más de 8.000 moléculas que hemos venido investigando en el contexto de la desaparición de las abejas”, aseguró Josafat Riveros. Y es que, la búsqueda de proteger las abejas se basa en que estos animales están perdiendo su capacidad de ubicación y hasta los anticuerpos que los puedan proteger de enfermedades.

“En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, dijo el investigador.

En la investigación que se dio a conocer internacionalmente, también participaron Wulfila Gronenberg, profesor del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Arizona; Carlos Morantes Ariza, investigador de la Universidad del Rosario, y Lina García Forero, estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas y Biológicas del Rosario.

Dentro de su análisis encontraron que los plaguicidas, que buscan proteger los cultivos de las plagas, no distinguen entre insectos buenos y malos, por lo que terminan afectando a todo tipo de insecto entre esas las abejas. Los flavonoides Los investigadores encontraron que la mejor medicina para proteger a estos insectos estaría en las plantas.

Analizando el ecosistema encontraron que los derivados de la vegetación, protegen el sistema nervioso de los polinizadores. Esas plantas permitirían crear una capa protectora que a su vez les ayuda a contrarrestar los efectos dañinos de los insecticidas.

Después de que los investigadores identificaran la raíz, a partir de los químicos que los agricultores utilizan para proteger sus platas de los insectos, encontraron que los flavonoides harían parte de la solución, después de varias pruebas.

“Sus memorias eran significativamente mejores. Además, las abejas que consumieron flavonoides experimentaron mejoras en su capacidad de aprendizaje, toma de decisiones y comportamiento motor, lo que sugiere que estos compuestos pueden ser clave para preservar la salud cognitiva de estos insectos”, dijo el biólogo.

Las dos

Precisamente, comprendiendo la cantidad de especies de abejas que existen en el mundo, los investigadores tomaron dos: la abeja melífera y abejorras.

Aunque todas las especies son protagonistas de la investigación, el invento lo están desarrollando con esos dos tipos de abejas, que permitirán la conservación de todas las polinizadoras en el mundo.

La mezcla que existe para conservación de las moléculas que sirven como alimento y remedio para las abejas, son una especie de ‘tortas’ que implementan los apicultores, las cuales constan de mezclar polen, miel o jarabes con el suplemento.

Al instante que las polinizadoras lo consumen crean una pared protectora, que empieza a hacer efecto en cuestión de días, lo que permite conservar su supervivencia y la de las plantas.

