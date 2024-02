Santanderes buscan salvar el proyecto vial 4G Bucaramanga-Pamplona

Ayer, tal y como había convocado la Gobernación de Santander, se llevó a cabo el encuentro con congresistas, diputados, representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), gremios y demás autoridades de los Santanderes, para definir qué hacer con el proyecto vial Bucaramanga – Pamplona, el cual se encuentra paralizado desde hace varios años.

Los gobernadores de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus y de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, lideraron el encuentro, para escuchar a todos los sectores, ante la posible liquidación del contrato de dicha concesión vial y la pérdida de recursos que podrían destinarse a otras obras de infraestructura del país.

Durante varias horas, se plantearon diferentes alternativas, escuchando a quienes están a favor y en contra de la obra, dejando sobre la mesa la necesidad urgente de convocar a una reunión con el Gobierno nacional, para encontrar soluciones reales que permitan continuar con la obra y conectar a los Santanderes.

El gobernador de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus indicó a través de su cuenta de X que llegaron a 4 conclusiones muy importantes: una de ellas, que es necesario buscarle una solución a la movilidad para ambos departamentos, así como salvar los recursos asignados a la obra que ascienden a los $1,4 billones.

El mandatario indicó que la opción más viable sería que el contratista actual ceda el contrato, ya que se perderían menos recursos indemnizándolo que lo que podría costar la liquidación de la obra.

“Tenemos menos de quince días para presentar una solución, liquidar el proyecto o cederlo. Liquidarlo nos costaría $500 mil millones y que los recursos regresen al Gobierno Nacional, o cederlo a otra concesión y pagar $200 mil millones. Lo más viable y responsable sería buscar la alternativa para que la concesión se pueda ceder, pagamos menos y no perdemos la inversión del Gobierno”, mencionó el mandatario departamental.

Díaz señaló que, si se llega a ceder el contrato, se tendrían que empezar los trabajos de las Unidades Funcionales 2 y 4 a quien se le dé el contrato, mientras se define qué hacer con la Conectante C1 y la C2 (trazos de la obra que atraviesan el municipio de Floridablanca y por los cuales se suspendieron las obras).

El gobernador de Santander señaló que es necesario llegar a acuerdos con todas las comunidades, pues de realizarse algún cambio en el trazado de la obra, es posible que aparezcan más trabas para el proyecto en materia ambiental, por lo que le tocaría al Gobierno nacional “aplicar la autoridad y tomar una decisión”.

El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, advirtió que si no se toman acciones inmediatas para salvar el proyecto, los recursos en el Gobierno nacional muy probablemente se van a “embolatar”, teniendo en cuenta las líneas del presidente Gustavo Petro.

“El presidente Petro en reiteradas ocasiones ha manifestado su intención de no seguir girando recursos a las Vías 4G, y ya lo comenzó a hacer en Antioquia. No queremos que esa historia se repita en Santander, por eso es necesario conformar mesas de trabajo en las que podamos llegar con soluciones con la ANI, de tal manera que no se pierdan los recursos”, explicó.