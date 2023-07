El calor agobia a medio planeta y multiplica los incendios forestales

Europa, Asia y América del Norte seguían sufriendo una ola de calor extremo, acompañada a veces de violentos incendios, como en Grecia, donde cientos de bomberos libran "una enorme batalla" contra las llamas.

Desde California hasta China, las autoridades llamaron a la población a tomar medidas para protegerse del calor, hidratándose correctamente y cuidándose del sol

En Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que "el calor extremo está afectando duramente a las personas menos capaces de asumir sus consecuencias, como los ancianos, los bebés y los niños, así como a los pobres y las personas sin hogar".

Por su parte el observatorio del clima europeo Copernicus dijo que el mundo se dirige al mes de julio más cálido registrado hasta la fecha.

En España cientos de bomberos luchan contra los incendios en el archipiélago de las Islas Canarias y la situación es grave en Grecia, donde, por tercer día consecutivo, se libra "una enorme batalla" contra las llamas al oeste de Atenas y en la turística isla de Rodas, según el ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vassilis Kikilias.

Un primer incendio declarado el lunes en Kouvaras que se extendió hacia la zona costera cerca de Atenas quemó 3.472 hectáreas, incluidas 164 hectáreas de áreas urbanizadas, según el observatorio Copernicus.

Ante la previsión de una nueva ola de calor a partir del jueves, con temperaturas que alcanzarán los 44 ºC el viernes y el sábado, "las condiciones meteorológicas son difíciles" debido a los fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que soplan en algunas partes del país y avivan las llamas, añadió el ministro.

Países vecinos enviarán poco más de 200 bomberos en refuerzo.

A pesar de las órdenes de evacuación de las autoridades griegas en algunas localidades situadas entre 50 y 80 km de Atenas, algunos residentes se negaron a abandonar sus hogares.

"Yo no me voy. Empecé a construir esta casa cuando tenía 27 años. Me quedaré aquí al menos para verla arder", declaró a AFPTV Dimitris Michaelous, en Pournari, al noroeste de la capital.

Por su parte las temperaturas del mar llegaron a nuevas máximas, con un promedio de 24,6 °C en las costas, es decir 2,2 °C más que las temperaturas normales para la temporada.



Récords en todo el mundo



El martes se batieron récords de temperatura en todo el mundo y Pekín batió un récord de 23 años con 27 días consecutivos de temperaturas superiores a 35 grados centígrados.

"A mediodía, siento como si el sol me quemara las piernas", dijo Qiu Yichong, un estudiante de 22 años.

Phoenix, la capital de Arizona, en el sur de Estados Unidos, batió un récord similar que se mantenía desde hacía 49 años, con su 19º día consecutivo de temperaturas de 43,3º C o superiores, indicaron las autoridades meteorológicas.

En España, las temperaturas alcanzaron 45,3 ºC en Figueras, en la región de Cataluña (noreste), y 43,7 ºC en las Islas Baleares, según la agencia meteorológica Aemet.

En Italia, 20 ciudades están en alerta roja.

En Roma, el mercurio alcanzó los 40°C, justo por debajo del récord local de 40,5°C establecido en agosto de 2007.

"En Nápoles, con las maletas, podemos andar diez minutos pero luego estamos muertos", dijo a la AFP Erica Levler, de 24 años, una estudiante romana de vacaciones en esta ciudad del sur de Italia. "Aquí es un poco mejor porque está el mar, en Roma no hay mar".

En Estados Unidos, los servicios meteorológicos observan una ola de calor "agobiante" en el sur del país y predicen varias temperaturas récord.

Los bomberos luchan contra violentos incendios que provocaron evacuaciones de la población. El más importante quemó 3.200 hectáreas.

También luchan contra el fuego en el vecino Canadá, con 885 incendios activos el martes, 566 de ellos fuera de control, anunciaron las autoridades. Dos bomberos murieron luchando contra las llamas.

Japón emitió alertas de calor en 32 de sus 47 prefecturas, con temperaturas que se avecinan al récord alcanzado en 2018 de 41,1 °C.

