Jonas Vingegaard ganó este domingo por segunda vez el Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo) ganó este domingo su segundo Tour de Francia, tras haberse impuesto también en 2022, después de la vigésimoprimera y última etapa, con final en los Campos Elíseos de París, en la que se impuso al esprint el belga Jordi Meeus (Bora).

Como en 2022, el escandinavo, de 26 años, precede en la general al esloveno Tadej Pogacar (UAE), con una cómoda ventaja de 7 minutos y 29 segundos, la mayor diferencia desde 2014.

El británico Adam Yates (UAE) completó el podio, seguido de su hermano Simon Yates (Jayco), y dos españoles, Carlos Rodríguez (Ineos) y Pello Bilbao (Bahrain), ganadores cada uno de una etapa, en los puestos quinto y sexto respectivamente.

En una última etapa con poco en juego se necesitó la foto-finish para declarar el vencedor.

El segundo de la general, el esloveno Tadej Pogacar, estuvo escapado unos trece kilómetros, para ser alcanzado a 35 km de la meta, a pesar de que la clara desventaja respecto a Vingegaard hacía imposible su victoria final.

El belga Jordi Meeus firmó el triunfo más importante de su carrera, tras sorprender a su compatriota Jasper Philipsen (Alpecin), ganador de cuatro etapas al esprint en este Tour de Francia, y que era el gran favorito para haber sumado una quinta victoria.

Pero al final, Philipsen que había obtenido sus cuatro triunfos en las once primeras etapas, no pudo sumar ninguna más.

Golpe de gracia de Vingegaard

Un día después, en la decimoséptima etapa, la última de las cuatro jornadas alpinas, Vingegaard dio el golpe de gracia. No ganó la etapa, pero se colocó con una diferencia a su favor de 7 minutos y 35 segundos respecto a Pogacar. El esloveno, que terminó en el puesto 22, se hundió en la subida al temido Col de la Loze.

"Estoy muerto", se le escuchó decir por la radio de su equipo. Tres días más tarde, en la vigésima y penúltima jornada, se tomó una reconstituyente revancha, ganando la etapa, la última de montaña, en los Vosgos, con seis puertos, los dos últimos de primera categoría.

Fue una consolación vencer en esa etapa a Vingegaard, que entró en tercera posición, casi pegado a la rueda del esloveno.

El danés, con su demostración en las dos jornadas alpinas en que se aseguró el triunfo, tuvo que enfrentarse a sospechas de dopaje y a preguntas al respecto en las ruedas de prensa.

"Comprendo que es difícil confiar en el ciclismo por lo que ocurrió en el pasado. Pero les digo con la mano en el corazón: no tomo nada y no tomaría nada que no pudiera dar a mi hija" de tres años, aseguró Vingegaard, tras haber sentenciado el Tour el miércoles en la decimoséptima etapa.

Elogios de Merckx

La coronación del danés contó con la aprobación del mítico Eddy Merckx.

"Pogacar es todavía un corredor más completo, pero en este momento, en la alta montaña al menos, Vingegaard es el más fuerte de los dos", afirmó el legendario exciclista belga, ganador de cinco Tour en la década de los setenta y considerado el mejor corredor de todos los tiempos.

Vingegaard y Pogacar están llamados dominar el ciclismo probablemente uno o dos años, pero en este Tour de Francia surgió la figura de un joven ciclista español, Carlos Rodríguez, de apenas 22 años, que en su debut en la Grande Boucle ganó una etapa y llegó a estar tercero en la general, para acabar siendo quinto.

El próximo Tour de Francia parece destinado a un nuevo duelo entre Vingegaard y Pogacar, con permiso de Egan Bernal, en plena recuperación de su accidente de enero de 2022 y de la estrella ascendente Carlos Rodríguez.

