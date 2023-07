Herencia rojinegra: Andrés Peralta debutó con el Cúcuta Deportivo

Andrés Peralta quiere labrar su propia historia en el profesionalismo. El juvenil de 18 años debutó con el Cúcuta Deportivo el pasado jueves en la victoria 2-1 ante Orsomarso, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, en la primera fecha del Torneo II-2023.

“Lo que viví fue algo inolvidable. El profe Rubén Tanucci me pidió que estuviera tranquilo, me dijo que tenía toda la confianza, que hiciera lo que hago diariamente en los entrenamientos. Se me cumplió un sueño, espero seguir trabajando para estar con el primer equipo”, afirmó el delantero cucuteño, quien actuó cerca de nueve minutos.

El fútbol lo lleva en la sangre y su apellido es muy recordado por los seguidores del cuadro fronterizo. Es hermano de Diego Peralta, defensor que por diferentes periplos vistió la rojinegra siendo la última vez en la temporada 2020, en la que era uno de los capitanes.

“Me motivaba ver a mi hermano lo bien que se sentía jugando, cuando hacía goles, cuando estaba viajando. Él se retiró y me dejó una imagen grande para seguir mejorando”, señaló el atacante de 18 años.