La bicicrosista Camila de La Hoz se lució en las Copas Panamericana y latinoamericana de BMX en Bogotá

El deporte rojinegro vivió una intensa actividad durante el fin de semana en varias disciplinas en el campo internacional, dejando en alto los colores rojo y negro del departamento y del país.

Primeros en los Juegos de la Juventud celebrados en Bolivia, segundo en Bogotá en BMX, en la pista Carlos Ramírez, con la realización de la Copa Panamericana y la cuarta válida latinoamericana de esta disciplina donde Norte de Santander contó con 9 corredores.

De la delegación nortesantandereana la más sobresaliente fue la corredora Jhorlianny Camila de La Hoz Mora, de 10 años, estudiante de cuarto grado del colegio Francisco de Sales, quien confirmó su gran talento y liderazgo en lo que va de la temporada.

Le puede interesar: Los bicicrosistas de Norte brillaron en la altura de Bogotá con cuatro medallas

El sábado en su primera salida en la Copa Panamericana, la habilidosa bicicrosista cucuteña se impuso con jerarquía en su categoría superando a rivales de Chile, Ecuador, Colombia y otros países en general. El domingo se llevó a cabo el cuarto round de la válida Copa Latinoamericana, donde demostró el gran momento que está viviendo, coronándose campeona del certamen.

A pesar de su corta edad, de ser un prospecto en formación Camila es una realidad para el BMX con logros con los que llama para que se le preste atención a una modalidad que paulatinamente va recuperando el espacio que estaba perdido desde hace dos décadas.

Satisfacción total

Tras sus dos anteriores competencias la quinta y sexta válida Nacional, Camilla de La Hoz tenía puestas su mente en estos dos eventos internacionales como su primera gran experiencia ya que no podrá asistir al Mundial dentro de un mes en Estados Unidos debido a que la solicitud para expedir la visa quedó con fecha de enero de 2025.

“Al principio, antes de empezar la carrera sentí un poco de nervios, estuve ansiosa, pero apenas dieron la salida en el partidor para la competencia en el Panamericano que fue la primera el sábado ya me tranquilicé y pude hacer una buena presentación y lo importante fue mantener la concentración que podía terminar de primera y afortunadamente todo salió bien”, comentó.

Con el primer título alcanzado, dijo Camila que le brindó un poco más de tranquilidad de confianza, sin desconocer en todo momento los nervios, pero se mantuvo serena.

“Después de la primera prueba me ayudó mucho, me dio mayor seguridad, para poder pedalear y ganar que es para lo que me preparé para esta carrera. Sin embargo, las rivales son cada vez más duras, difíciles y eso me lleva a exigirme más”, subrayó.

Le puede interesar: Bicicrosistas cucuteños ganaron sus primeros trofeos en la Válida Nacional en Ubaté

En la válida de la Copa Latinoamericana, Camila, tras disputar la serie clasificatoria, en la final enfrentó a Julieta Gómez María José Verano, plata y bronce respectivamente, mientras que el cuarto lugar fue para Gabriela Campo, quinta Isabella Mayorga, sexta Ana Sofía Pardo, séptima, Laura Montoya y octava Isabel Agudelo, hasta ahí los premiados, según el reglamento del torneo.

Sobre su participación en el Mundial, la deportista señaló que tristemente “no podré viajar porque la visa no se pudo sacar y la cita quedó para el enero del año entrante, es muy difícil. Además, falta conseguir los recursos para el viaje. Seguiré compitiendo a nivel nacional”.

El Campeonato del mundo se llevará a cabo del 8 al 11 de mayo en Rock Hill, South Carolina, (EE.UU.).

Orgullo de familia

Para Erika Mora, mamá de Camila, las competencias fueron un manojo de nervios, pues esta vez no pudo estar cerca de la pista para darle algún consejo o ayudar a calmar los nervios. “Las carreras fueron fuertes y uno no podía estar en contacto con los deportistas, pero ella supo manejar las situaciones que logró salir adelante”, afirmó.

Anotó que el 70 % de la carrera radica en la salida desde el partidor el cual determina como va a pasar el primer obstáculo y de ahí para allá todo es control y maniobra y habilidad de la ciclista.

Por su parte, Cesar Mancera entrenador del club Nitro Biker, al que está afiliada Camila, manifestó que “para nosotros es muy satisfactorio los resultados que ha venido teniendo Camila, una deportista que viene destacándose a nivel nacional, donde lidera la categoría de ella (10 años) y ahora en el campo internacional”.

Si las expectativas estaban dadas para lo que se consiguió, el instructor destacó que “venimos haciendo un trabajo bueno y la meta era lograr estos resultados y el otro objetivo era apuntarle al Mundial, pero no se podrá ir por la visa”, subrayó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion