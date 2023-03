Congresistas piden la renuncia del general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional

En las últimas horas, un grupo de congresistas le envió una carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole que retire del cargo al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional.



Esto, luego de las polémicas declaraciones que dio a Semana el director de la Policía sobre los 12.000 casos de VIH que hay en la institución, sobre que el uso del condón es un método abortivo y de que se practican exorcismos durante las capturas.

La carta fue enviada por la representante por el Partido Dignidad & Compromiso Jennifer Pedraza, junto con otros congresistas de diversos partidos políticos: Duvalier Sánchez, Jaime Raúl Salamanca, Daniel Carvalho, Christian Danilo Avendaño, Alejandro Garcia, Katherine Miranda, Santiago Osorio y Carolina Giraldo y el senador Humberto de la Calle.



En el documento le pidieron al presidente y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que impida que el general Sanabria "continúe violando sistemáticamente la Constitución Política, bien sea retirándolo de su cargo o exigiéndole respetar la Constitución".

"Resulta particularmente grave que el máximo jefe de la Policía Nacional estigmatice, con cifras que se alejan de la realidad, a la población LGBTIQ+ como la responsable de la presencia de VIH en las filas; desincentive el uso del condón, actuando en contra de la evidencia científica y la salud pública y reproche a las policías que ejerzan su derecho a abortar", dice la carta.

Para estos congresistas, las declaraciones del director de la Policía reproducen un direccionamiento confesional católico teniendo en cuenta la laicidad del Estado. Además dijeron que su discurso discriminan a mujeres e integrantes de la población LGBTIQ+.



"Las declaraciones del general Sanabria dan cuenta de su dirección confesional de la Policía en detrimento de los principios constitucionales de laicidad del Estado y separación entre el Estado y la iglesia. Aunado a lo anterior, el director general de la Policia reproduce discursos confesionales discriminatorios en contra de las mujeres y la población LGBTIQ+", añadieron.

Por otro lado, rechazaron las declaraciones del mandatario al cierre de la Cumbre Iberoamericana donde afirmó que no tenía ningún problema con la creencia respetable del general, siempre y cuando no afectara la institución. Los congresistas dicen que por el contrario, ya en reiteradas ocasiones el general ha violado la Constitución de 1991.



"Presidente, lamentamos sus declaraciones en la Cumbre Iberoamericana en las que niega la interferencia de las respetables creencias religiosas del general Sanabria con la función de Policía. Basta con leer la más reciente entrevista del general Sanabria Cely o revisar su cuenta de Twitter para identificar que este no ha sido respetuoso de la Constitución", solicitaron.



"La ciudadanía debe tener la garantía de que la Policía respete sus libertades y derechos, de lo contrario, se deslegitima esta institución ante la sociedad", concluyen.

