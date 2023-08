Eps no pueden desatender usuarios con excusas de recursos: Supersalud

La Superintendencia de salud se refirió a la presunta crisis financiera de las EPS, manifestando que los colombianos tienen derecho a exigir atención en salud digna y las entidades de salud a garantizar el servicio, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado



Luego del mensaje de varias EPS, las cuales tendrían crisis financieras que podrían afectar los servicios, el superintendente de salud, Ulahí Beltrán López, enfatizó que “Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”.

El funcionario indicó que desde el ente de control y vigilancia se realiza un seguimiento estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional a la salud.



“En este primer año de gestión de esta Superintendencia del cambio, se han intensificado las acciones de inspección, vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud, así como se han adoptado las medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la salud”, manifestó Beltrán López.



El superintendente agregó que desde la entidad se está trabajando por un sistema de salud equitativo y con mayor capacidad resolutiva, que ya está marcha, con la nueva política para la gestión de los reclamos en salud de los usuarios.

Cabe resaltar que el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, refutó las afirmaciones de crisis financiera en el sector, insistiendo en que el gobierno está comprometido con garantizar la prestación adecuada de servicios médicos.



"Las EPS, que dicen que no les alcanza la plata, que las queremos quebrar. Ese es el viejo sistema, el negocio; nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho", declaró Jaramillo.



Y añadió “¿Qué está pasando? Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Pues yo creo que nos tenemos que sentar a mirar porque entonces cuando hay ganancias todos felices, pero cuando de pronto no le está funcionando el negocio comienzan a haber críticas".

