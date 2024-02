La ‘mermelada’ de Petro divide otra vez a los conservadores

Poco después que el Gobierno Nacional formalizara que la nueva ministra del Deporte será Luz Cristina López, y quien es cercana a varios sectores del Partido Conservador, el presidente de ese partido, Efraín Cepeda se apartó de designación y negó que esté en representación de ese partido, sin embargo unas horas después anunció que dejaba la presidencia porque el partido debe ser coherente en ser oposición al gobierno.



Cepeda, en declaración previa a los medios en el Senado, sostuvo que "quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte del Gobierno Nacional, lo hace a nombre del Partido Conservador Colombiano, debo afirmar que al nombrar esta persona no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas que fueron analizadas y discutidas, continúan con plena vigencia y no hay modificación alguna sobre estas posturas".

Planteó además que "no conozco a la doctora, ni su hoja de vida, ni su procedencia, pero afirmo nuevamente que no representa al Partido Conservador Colombiano".



Coincidió en que la nueva ministra estaría representando a un grupo de representantes a la Cámara, “no tengo precisión, aparentemente salió de un grupo de Cámara, yo he hablado con el Senado y tanto el Senado como el directorio expresan no conocerla”.



Insistió en “no representa la oficialidad, si el Gobierno ha querido complacer personas, que lo diga el Gobierno Nacional, pero la institucionalidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento”.

El senador declaró además que si hay congresistas conservadores que quieren cambiar la postura frente al Gobierno Petro, no lo harán bajo su presidencia, “si notamos por algún momento que quieren modificar esas posturas teniendo en cuenta que hay un nombramiento, tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda”.



La nueva ministra sería cercana al representante Alfredo Ape Cuello como también al senador antioqueño Carlos Trujillo, este último muy cercano al presidente Gustavo Petro.



Sin embargo en la tarde del miércoles, Cepeda en una carta al directorio de su parrido, informó que: "He decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país".

Expresó además que "asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras".

Responde Velasco

Por su parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que la llegada de López al Ministerio del Deporte no es representación de ningún partido y que mucho menos se hayan sentado a acordar con alguna colectividad esa designación. "No tiene la representación de ningún partido, no nos sentamos con ningún partido, es una mujer con inmensas capacidades que no podemos desconocer".

