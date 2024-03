Luis Carlos Reyes, el director de la Dian que rompe esquemas como "Mr. Taxes" en TikTok

Detrás de este fenómeno en las redes sociales se encuentra un hombre con una sólida formación académica y una pasión por la enseñanza. Con títulos en Economía e Historia de universidades estadounidenses, Reyes inició su carrera docente desde temprana edad, y su experiencia en el aula lo preparó para enfrentar las críticas y desafíos en el ámbito público.

“A uno le llegaban los comentarios de los estudiantes y todos me parecían supremamente injustos, yo decía, ¿cómo así? Si yo no preparé esa clase de esa manera, terrible (...) muchos desagradecidos. Luego me di cuenta que hay que relajarse y tomarlo con calma. Ya en la vida pública uno está cómodo recibiendo críticas justas e injustas”, dijo en una entrevista reciente.

Su compromiso con la transparencia fiscal lo llevó a fundar el Observatorio Fiscal en la Pontificia Universidad Javeriana, donde cuestionó decisiones gubernamentales y propuso alternativas para mejorar la gestión fiscal del país.

En ese Observatorio nació su relación con TikTok. “Yo pedí que bajáramos unos datos para ver por cuál red social se estaban informando los colombianos. Noté que TikTok era un medio que estaba creciendo mucho, creo que en ese entonces ya había sobrepasado a Twitter (hoy X)”. Así comenzó a compartir sus primeros videos a través de la cuenta @ofiscalpuj, donde aún se mantienen disponibles.

Como director de la Dian, Reyes ha liderado importantes proyectos, como la implementación de la facturación electrónica y la lucha contra la evasión fiscal. Su enfoque en reducir los niveles de evasión, que alcanzan el 25% de las obligaciones tributarias en Colombia, refleja su compromiso con el bienestar económico del país.

El futuro de Luis Carlos Reyes, tanto en TikTok como en el ámbito público, es incierto. Aunque algunos especulan sobre una posible incursión en la política, Reyes prefiere mantenerse enfocado en su labor actual y dejar que el tiempo revele sus próximos pasos.

Con su carisma y dedicación, Reyes ha logrado trascender las fronteras de la administración pública para convertirse en un referente en la educación tributaria y la transparencia fiscal en Colombia.

