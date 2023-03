Ministros de Hacienda y Ambiente también se reunieron con Nicolás Petro

Los ministros de Hacienda y Ambiente, José Antonio Ocampo y Susana Muhamad, respectivamente, se unieron al ramillete de funcionarios del presidente Gustavo Petro que admitieron haber sostenido reuniones con el diputado Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario y quien, entre otras, está señalado por supuestamente haber presionado a miembros del gabinete a cambio de burocracia.

Por un lado, Ocampo reconoció que solo en una oportunidad se reunió con el hijo del presidente: el pasado 25 de agosto –menos de un mes después de la posesión de Petro–, cuando recibió al diputado en su despacho para tratar diferentes temas relacionados con las reformas tributaria, laboral o pensional.

Se trataron “asuntos institucionales de la entidad”, admitió el ministro en declaraciones que recogió la Revista Semana. Durante el encuentro, dijo el ministro, estuvo presente Juan Manuel Russy, secretario general del Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, la ministra de Ambiente también reconoció una reunió con Petro Burgos, en la que además estuvieron acompañados por Germán Londoño, considerado mano derecha del diputado y quien también aparece salpicado en el escándalo alrededor del supuesto ingreso de $1.000 millones a la campaña de Gustavo Petro por parte de un cuestionado empresario y un exnarco.

De acuerdo con la funcionaria, el encuentro entre los 3 se realizó el pasado 14 de septiembre en su despacho. El Ministerio precisó que la reunión –a la que también se unió Carlos Santiago, asesor de Muhamad– tuvo como foco la discusión de problemáticas socioambientales y los diálogos vinculantes del Gobierno Petro en Atlántico.

El director del SENA, el excongresista de la Alianza Verde Jorge Londoño, fue otro de los que admitió una reunión con Petro Burgos “de carácter social” en un apartamento de Bogotá: “El motivo de la reunión era conocer al señor Nicolás Petro Burgos”, reconoció el funcionario al medio de comunicación.

En septiembre pasado, la ministra de Agricultura, Cecilia López, le reconoció la reunión que sostuvo con el diputado del Atlántico y reveló que el propio Petro –al conocer de la reunión entre la ministra, Nicolás Petro Burgos y otros políticos–, le advirtió que “si pedían algo no se los diera”.

Según explicó la funcionaria, el encuentro se realizó en su apartamento en Bogotá y se dio antes de que asumiera como ministra el pasado 7 de agosto. La reunión se gestó con la intermediación del abogado Miguel Ángel del Río, quien sonó para llegar al Congreso con la bendición del Pacto Histórico.

“Antes de ser ministra, Miguel Ángel del Río me pidió una cita para hablar del Atlántico y llegó a mi apartamento con unos políticos y con Nicolás, a quien no conocía. Me hablaron de la Costa y yo en el empalme le comenté al Presidente”, manifestó López, quien aseguró que no recuerda la fecha, pero sí que los políticos hablaron de la “necesidad de darle oportunidades a la Costa” Atlántica.

De acuerdo con el relato de la titular de la cartera de Agricultura, tras la reunión le comentó a Petro del encuentro y este le hizo una férrea advertencia, aun cuando en medio se encontraba su propio hijo: “En el empalme le conté al presidente Petro y él me dijo que si pedían algo no se los diera”.

Previamente, se conocieron los chats de Nicolás Petro Burgos con su exesposa, Day Vásquez, en los que ella le advierte que las reuniones con ministros del gobierno de su papá le pueden traer problemas. “Deja de reunirte con ministros y demás (...). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (...) te falta mucho por aprender”, dice uno de los mensajes.

Durante los chats, Petro Burgos habló sobre 10 cupos que el ministro del Interior, Alfonso Prada, le habría entregado para ubicar a abogados en la entidad. “Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos. 3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla”, le dice Petro a su entonces esposa.

López le contó a este diario que después de esa reunión “nunca más” vio a Nicolás Petro, “ni me buscó para nada”. Al indagar sobre si durante ese encuentro Petro Burgos le hizo algún tipo de solicitud burocrática, la ministra contestó: “No, solo mencionó la poca representatividad que tenía la Costa, pero no hubo ninguna petición, porque además todavía no era ministra”.

