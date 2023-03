Partido Liberal: ¿de gobierno o más cerca de la oposición?

Y si bien la tolda roja decidió declararse aliado del Gobierno en este primer año de administración, después de una dura puja interna liderada por el exmandatario, los cuestionamientos hacia el proceder del gobierno Petro no han parado y en los últimos meses, por el contrario, se han intensificado, lo que ha llevado a pensar si en algún momento, al igual que Cambio Radical, los liberales podrían llegar a cambiar de orilla.

“Nosotros exigimos que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta y que los compromisos que el Gobierno ha adquirido con nosotros nos los cumpla. Eso lo estamos esperando y confío en que vamos a salir exitosos”, afirmó en su momento el expresidente Gaviria.

¿Oposición o gobierno?

Para la docente e investigadora Patricia Muñoz, es normal que las diferencias se hagan públicas y es más evidente aún que el expresidente Gaviria está haciendo valer su experiencia en la política colombiana.

“César Gaviria como político experimentado que es, expresidente y jefe del Partido Liberal, hace valer esa experiencia, esa fuerza del partido a través de procesos de negociación difíciles que le pueden representar, de un lado, beneficios directos en términos de cuotas burocráticas con el Gobierno”, explicó Muñoz.

Y reiteró la docente: “Del otro lado, le representa una ventaja ante el electorado, defendiendo tesis que han sido propias del partido, mostrando una colaboración con el Gobierno, pero también una autonomía del partido y todo ello con miras a las elecciones de este año”.

Por su parte, para el docente y analista Camilo Ignacio González, la relación en la coalición no tiene unanimidad en su pensamiento político.

“Fue una coalición que se montó con la idea y necesidad de un cambio (…) no deja de ser una coalición constituida alrededor de un proyecto electoral. Es una coalición donde no hay tanto debate interno, donde no todas las posturas están igualmente representantas”, expresó

González considera que los conflictos políticos internos son normales, aunque destacó la forma en la que se ha proyectado el Gobierno en ese debate.

“Es normal que empiece a haber conflictos internamente, pues las coaliciones son muy complejas de administrar en la práctica. Hay una contradicción fundamental que tiene en este momento el Gobierno, su narrativa está a favor todo el tiempo de estar dialogando y que todo sea muy concertado, pero, a la vez, la voz del presidente es muy fuerte y no siempre pareciera que invite a ese diálogo”, expresó el analista.