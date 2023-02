No nos podemos equivocar: ANDI sobre reforma a la salud

El presidente ejecutivo de la Andi, Bruce Mac Master, cuestionó ayer desde Cartagena algunos apartes de la reforma a la salud, especialmente porque no se le ha dado el debido debate previo al proyecto, y advirtió al Congreso que “esta no puede ser una decisión política, tiene que ser humana”.



En entrevista con El Universal, el dirigente precisó que “el escenario no es la calle y la decisión no puede ser política. Hay que sentarnos para no cometer un error que cueste vidas”.



Esta reforma puede terminar siendo la decisión más importante que haya tomado el Congreso de la República en los últimos 20 años. Vamos a estar decidiendo sobre la vida de 50 millones de personas, la responsabilidad es inmensa”:



No obstante sus cuestionamientos, Mac Master reveló algunos principios de la reforma con los que está de acuerdo así:



- La necesidad de generar equidad territorial. “No hay duda que el servicio de salud no es igual en Bogotá que en Turbaco”, dijo.



- Hace mucho sentido poder desarrollar una política basada en la prevención en salud, que hará que en el largo plazo el gasto en salud baje.



- Importante generar un sistema que permita atender oportunamente a la gente.

Lea además: Tras una semana de radicado, Plan Nacional de Desarrollo aún no tiene ponentes

Insiste en que “cualquier cosa que se quiera hacer, el paciente debe ser el centro del sistema, dándole un mejor servicio, de prevenir sus enfermedades, evitar muertes evitables y proporcionar bienestar a las familias”.



No se trata de una conversación de coaliciones políticas de quien está o no cercano al Gobierno. Se trata de tomar la mejor decisión posible desde el punto de vista humano, administrativa y fiscal, pero lo primero es lo humano”:



Preocupaciones



“¿Qué nos preocupa? Que algunas cosas que se dicen allí- en la propuesta de reforma- sean impagables por parte del Estado, sencillamente por que no tiene recursos. En ese orden de ideas sería interesante que el Ministerio de Hacienda metiera un artículo en la ley que dijera que cualquier cosa que se incluya dentro de esta debe ser dentro de los principios de la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo...”, dijo el dirigente.



“No me quiero imaginar una falla en el servicio de salud. Nos preocupa los planteamientos operativos y de gobernanza que tiene la reforma. Los gobiernos ha demostrado que no son un gran ejecutor de trámites. Le tengo inmenso temor a los trámites hechos por entidades públicas, por la ineficiencia, por el riesgo de corrupción e incluso por la voluntariedad de las decisiones”, dijo Mac Master.

Le puede interesar: La Opinión te cuenta | Keiko Fujimori, arremetió contra Gustavo Petro y lo llamó guerrillero



Mensaje a los congresistas



“Esta reforma puede terminar siendo la decisión más importante que haya tomado el Congreso de la República en los últimos 20 años. Vamos a estar decidiendo sobre la vida de 50 millones de personas, la responsabilidad es inmensa, si nos equivocamos vamos a estar eventualmente teniendo consecuencias irreparables desde el punto de vista vital. No se trata de una conversación de coaliciones políticas de quien está o no cercano al Gobierno. Se trata de tomar la mejor decisión posible desde el punto de vista humano, administrativa y fiscal, pero lo primero es lo humano”, concluyó el presidente ejecutivo de la Andi.



El dato de crecimiento de la economía colombiana en 2022, que fue del 7,5%, “es indudablemente bueno desde el punto de vista de crecimiento internacional”, si se compara con América Latina y el resto del planeta. “Es muy bueno”, reiteró el presidente ejecutivo de la Andi, Bruce Mac Master. El dirigente recordó que el 2022 arrancó con un crecimiento 7,0% en primer trimestre, luego sube a cerca del 12% en segundo trimestre, baja al 8% en tercer trimestre y cierra el último trimestre en 2,9%, lo que confirma una dinámica decreciente de la economía, ratificando que la economía se desaceleró, pese a tener cifras positivas. Atribuyó el resultado a situaciones que tienen que ver con el Gobierno, los mercados internacionales y las decisiones del Banco de la República. “Esos datos son ilustrativos para hacer correcciones de política pública”, dijo el dirigente.

Infórmese: Esta es la propuesta que le hizo Maduro a Petro, en la frontera



Tenemos una agenda pendiente que tiene que ser de crecimiento. Colombia necesita una agenda de crecimiento que se ve ausente en todas las propuestas que hay en este momento sobre la mesa...“Lo que estamos viendo es una serie de reformas, que más que hacer propicia la actividad económica, de alguna forma parecería que la quieren asustar, la quieren poner nerviosa...”:



Enfatizó en que las decisiones del Emisor le bajan la temperatura a la economía y tiene implicaciones en el empleo. De las políticas directas del Gobierno mencionó la reforma tributaria, que insistió no era necesaria, señalando que cuando se le quita dinero a las empresas y a los ciudadanos, lo mínimo es gastárselo bien, de lo contrario lo que hace es quitarle oxígeno a la economía y la otra responsabilidad del Gobierno es disminuir la incertidumbre y aumentar la confianza de los inversionistas.



Políticas para incentivar la economía



Mac Master se pregunta qué tan incentivadoras van a ser las políticas públicas y del Banco de la República para la economía... Tenemos una agenda pendiente que tiene que ser de crecimiento, Colombia necesita una agenda de crecimiento que se ven ausentes en todas las propuestas que hay en este momento sobre la mesa. Eso deben tener un escenario suficientemente propicio para que Colombia pueda desarrollar sectores que no ha desarrollado. “Lo que estamos viendo es una serie de reformas, que más que hacer propicia la actividad económica, de alguna forma parecería que la quieren asustar, la quieren poner nerviosa, entre signos de interrogación, cuando deberían estar generando condiciones de confort, de confianza, de certidumbre, que generen entusiasmo. La economía siempre tiene un componente muy fuerte de que la gente se sienta tranquila con el país”, dijo el dirigente gremial.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion