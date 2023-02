Tras una semana de radicado, Plan Nacional de Desarrollo aún no tiene ponentes

Una semana después de que fuera radicado el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia potencia mundial de la vida', su trámite aún no comienza de lleno en el Congreso de la República, en particular en la Cámara de Representantes que es en donde fue radicado.



Este proyecto, considerado como la hoja de ruta que tendrá en sus cuatro años de mandato el presidente Gustavo Petro, deberá estar aprobado y en vigencia a más tardar en mayo y tradicionalmente se discute en las Comisiones III y IV.

Infórmese: Procuraduría solicita a Corte revisar decisión de JEP que afectaría a víctimas

Sin embargo hasta el lunes el presidente de la Cámara, David Racero no había hecho el despacho del proyecto a alguna de esas comisiones, esto ante la duda de si disponía que la misma se mandara a la Comisión IV y no la Comisión III, como es costumbre que suceda.



Esta situación ya fue evidenciada desde la oposición, en donde el senador del Centro Democrático, quien aseguró que “ahora les dio que el trámite debe iniciar por las cuartas y ahí hay que saber qué hay de fondo y cuál es el interés. Esto demuestra que el Gobierno Petro improvisa y es mañoso. Radican el Plan Nacional y ahora resulta que está estancado, uno no entiendo cuál es el ánimo”.

Lea: Gobierno y Eln comenzarán segundo ciclo de conversaciones el próximo lunes

Frente a la demora en el trámite del plan de desarrollo, el ministro del Interior Alfonso Prada, sostuvo que “nosotros somos respetuosos de la competencia que tienen los presidentes de Senado y Cámara, que son quienes distribuyen los proyectos de ley a las comisiones especializadas respectivas, de conformidad con el criterio que tienen las mesas directivas. Es una decisión del Congreso y el Gobierno lo que anuncia es respeto por la decisión que se tome allá”.



Una razón de la demora en la discusión, según expresaron algunos sectores de la oposición, es que al dejar la coordinación de la ley en la Comisión III de la Cámara, la mayor figuración del proyecto lo tendría la representante Katherín Miranda, quien si bien es cercana al presidente Gustavo Petro en unos temas, ha sido dura críticas en otros.

Le puede interesar: Los resultados que tenemos son evidentes: comandante de las Fuerzas Militares

Cosa contraria sucede con el proyecto de reforma al sistema carcelario o de 'humanización de penas', como fue denominado por el gobierno. El proyecto que fue radicado, también por la Cámara, ya tiene igualmente coordinador ponente, se trata del representante, Pedro Súarez Vacca, del Pacto Histórico. La Comisión I será citada la otra semana para una revisión inicial de la iniciativa.



Con respecto a la ley de sometimiento, el proyecto ya el gobierno lo pasó al concepto previo que debe dar el Consejo de Política Criminal, el cual es el encargado de conocer estos temas de penas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion