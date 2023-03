Petro convocó a reunión a la delegación del gobierno en diálogos con ELN

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocó a una reunión a la mesa negociadora del Gobierno Nacional en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ya surtieron dos ciclos de negociación.

La reunión extraordinaria se da después del lamentable hecho que ocurrió en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, en donde murieron nueve militares y al menos 10 uniformados más resultaron heridos por el ataque que propició el ELN en contra de un pelotón del Ejército Nacional.



“He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.

Desde la Presidencia aún no se ha confirmado si los diálogos con esa guerrilla quedan suspendidos por el ataque perpetrado por el ELN.



En la mañana, el presidente lamentó el hecho: “Repudio total al ataque al pelotón del Ejército en el Catatumbo, 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la Nación y del gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó: Siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo o, como ya lo hicimos, suspender un Cese y ordenar ofensiva total cuando no hay voluntad real de Paz! Repudio nacional debe ser oído por la partes!".

