Petro lamenta no poder vender más energía a Ecuador

El presidente, Gustavo Petro, lamentó este martes la suspensión de la venta de energía a Ecuador, por cuenta de la situación de riesgo en la prestación del servicio en parte del país, producto de la sequía a consecuencia del fenómeno de El Niño que ha reducido el nivel de los embalses.



"Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país. Mi compromiso con el presidente Lasso fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia", manifestó Petro en su cuenta de X.



En la víspera el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció que el país había suspendido desde abril la venta de energía a Ecuador, al tiempo que pidió a las termoeléctricas pasar al máximo de su capacidad para mantener el flujo eléctrico en el país.



"Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos todas las térmicas en su máximo potencial de generación", señaló Camacho.



El jefe de la cartera de Energía no descartó que el país se vea abocado a un racionamiento del flujo eléctrico, al tiempo que se manifestó optimista dados los pronósticos de lluvias en el país para las próximas semanas, como lo aseguró el IDEAM.

Lea aquí: ¡Atención! Hacienda aplicó el embargo de 15.000 cuentas bancarias, verifique si la suya está en la lista

"En todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades, pero nosotros hoy lo que estamos viendo es que tenemos todas las condiciones para superarlo, los pronósticos así lo señalan", destacó Camacho.



En octubre del año pasado, el entonces presidente Guillermo Lasso hizo un viaje relámpago a Bogotá para pedirle a Petro mantener la venta de energía a su país, que desde entonces vivía un problema de abastecimiento por la reducción de varios de los afluentes hídricos que alimentan las hidroeléctricas de esa nación.



El lunes varias zonas de Ecuador vivieron cortes en el fluido eléctrico, aunque ni las autoridades energéticas ni el gobierno de ese país han relacionado este hecho con un eventual racionamiento y redujeron la situación a labores de mantenimiento de la red de energía.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion