Petro ordena despejar vías en Tierra Alta tras presencia del Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares despejar las vías en Tierra Alta, donde hace presencia el Clan del Golfo.



Esta decisión se da tras el anuncio del Clan del Golfo, autodenominado Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), de su disposición para iniciar diálogos con el Gobierno Nacional, después del discurso presidencial en Apartadó, Antioquia.



Petro reafirmó la posibilidad de negociar con la condición de combatir el narcotráfico y destacó que la negociación jurídica queda bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, el mandatario expresó hoy su desconcierto por la presencia del Clan del Golfo bloqueando vías en Tierra Alta, mientras el ejército estaba presente en la zona.



“Orden del presidente: el ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. No entiendo cómo teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías”, dijo Petro.



“¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos”, agregó.

Además destacó la contradicción entre la disposición del Clan del Golfo a negociar y sus acciones de bloqueo en Tierra Alta.



“El abogado dice que sí acepta los diálogos, ¿cierto? De paz. Y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Entonces, general, por favor, dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser”, concluyó el presidente.

