Rodolfo Hernández contó que padece de cáncer terminal

En la tarde de este jueves, 14 de marzo, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, se refirió a su proceso judicial en su contra por el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic, y afirmó no tener responsabilidad en los hechos acusador por la Fiscalía General de la Nación.

En medio de su intervención, el también excandidato presidencial re refirió, entre lágrimas, a su enfermedad de cáncer que padece hace varios meses y que lo tuvieron alejado de la política de forma temporal.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del Estado. Gracias. Atendieron mi llamado. Tengo cáncer terminal. Gracias", afirmó el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrucpión.

De igual forma, también sostuvo que nunca pensó terminar siendo juzgado por hechos que, según él, nunca cometió cuando fue alcalde de Bucaramanga.

En la diligencia judicial tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron que Rodolfo Hernández Suárez sea condenado por los presuntos hechos de corrupción de los cuales él mismo se ha declarado inocente.

La Fiscalía señala al exalcalde de haber participado en posibles irregularidades cometidas en el contrato de consultoría 096 de 2016, por $360 millones, celebrado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y el consultor Jorge Alarcón, cuando Hernández Suárez fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de esa entidad.

