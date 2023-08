Seguiremos insistiendo en nuestras políticas: Petro a un año de gobierno

Desde el Puente de Boyacá, lugar histórico pues fue donde se libró la batalla por la que hoy se conmemora la independencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso de casi una hora en el que mencionó los logros de su primer año de Gobierno.

Según dijo, "todo lo que este Gobierno está haciendo está pensado para la vida, para enaltecerla, dignificarla, protegerla y cuidarla; para que florezca vida en donde por tantos años ha habido sangre derramada”.

Añadió que esa es la Paz Total que tanto ha defendido y que, de hecho, se convirtió en Ley con su llegada al mandato.

En su discurso se refirió a varios temas, algunos de coyuntura como el feminicidio de Luz Mery Roldán, reconocida patinadora, cuya muerte lamentó. En este sentido, apuntó que el Gobierno trabaja en la reducción de los delitos sexuales, fundamentalmente los feminicidios, y que se ha visto una disminución del 29,7%.

También se refirió a las operaciones de las Fuerzas Armadas, resaltando que se ha perseguido a los narcotraficantes, incautando 1.100 toneladas de cocaína y destruyendo laboratorios que servían para el procesamiento de drogas.

También reconoció que aunque hay un camino por recorrer en términos de mejoras dentro de la Fuerza Pública y, sobre todo, frente al servicio militar obligatorio que él ha propuesto sustituir por un servicio social para la paz, se pudo aumentar la bonificación para aquellos jóvenes que lo prestan.

Por la misma línea de aumentos, señaló: "Este año también logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo. Por medio de una decisión concertada entre centrales obreras y gremios patronales, el salario creció un 16% nominal, llegando a 1.160.000 pesos mensuales".

Al final, insistió en que hay obligaciones que se asumieron en el Gobierno de Iván Duque que le corresponde cumplir, pero eso no será motivo para no llevar a cabo a la par su propio Plan. “El pueblo tiene expectativas que no podemos defraudar”, sentenció.

Así mismo, aprovechó para enviar un mensaje a quienes afirmaron que se desestabilizaría la economía con su llegada al poder y les aseguró que insistirá en sus políticas; esto quiere decir que en esta legislatura se presentarán nuevamente las reformas que se hundieron hace pocos meses: “’La catástrofe económica’, decían los que no creen y nunca han creído en el cambio ni en las visiones nuevas de la vida y de la existencia. Por el contrario, hoy podemos decir que hemos vencido la inflación que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia”.

