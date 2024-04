Tenga en cuenta: ¡Suben de nuevo los combustibles! Estos son los precios de la gasolina y del ACPM en Cúcuta

Galán no se quedó callado ante la queja interpuesta por el seguidor, argumentando que la idea era solo bañarse y no hacer más cosas que generaran gasto de agua: “Era sólo bañarse, Juan Carlos”.

Existen otras recomendaciones entregadas por Galán; por ejemplo, no ducharse el fin de semana si no piensa salir de casa: “Si el domingo no va a salir de su casa, pues aproveche y no se bañe, aguante durante ese fin de semana hasta el lunes”.

Conozca: Presencia del Tren de Aragua en Cúcuta: esto opina el alcalde, Jorge Acevedo

“Eso nos ayudaría muchísimo si logramos que mucha gente reduzca drásticamente el tiempo de baño, y cuando pueda, no bañarse”, agregó.

La decisión de aplicar estas restricciones se basa en el descenso crítico del almacenamiento de agua del sistema Chingaza con los embalses de Chuza y San Rafael, que están por debajo del 18 % de su capacidad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion