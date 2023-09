Cúcuta Deportivo: Andrés Peralta se destapa y afirma que no tuvo malas acciones

Horas antes del compromiso entre Cúcuta Deportivo y Real Santander, que terminó 1-1 y a la postre con la salida del técnico Rubén Tanucci, los atacantes Jaime Andrés Peralta y Juan Moreno fueron desafectados de la convocatoria para este compromiso.

Los jugadores, habitualmente utilizados por el argentino en los 11 partidos que estuvo dirigiendo, fueron enviados a la tribuna como consecuencia por salir del hotel en horas de la noche del lunes.

La Opinión conversó con el delantero cucuteño Peralta, de 18 años, quien contó su versión sobre las razones que llevaron a que no estuviera presente en la nómina que afrontó el duelo de la novena fecha del Torneo II-2023.

“No salí a vagabundear, ni a tomar. No estaba haciendo malas acciones. Salí por una urgencia, como a las 10:30 p.m. con Juan Moreno, quien me acompañó a la casa de mi novia que estaba enferma. Estuvimos afuera como una hora y media, llevamos unos medicamentos, me quedé un momento y nos devolvimos al hotel”, narró el jugador que fue ascendido desde la plantilla Sub-20.

Peralta confesó que su salida no fue avisada a Tanucci, un error que le terminaría costando caro.

“Es mentira que estábamos en un bar. Salí en sandalias y con uniforme de presentación del equipo. ¿A quién se le ocurriría salir así?”, expresó el cucuteño, hermano del exjugador Diego Peralta.