Cúcuta Deportivo: Germán Triana, el debutante más reciente con la rojinegra

“En la semana me decían que estuviera preparado, pero no me lo esperaba tan pronto, no lo imaginaba”, confesó el juvenil Germán Triana Paredes, quien debutó con el Cúcuta Deportivo en el cierre de los cuadrangulares semifinales, la tarde del sábado, en la caída 1-0 ante Llaneros en Villavicencio.

El estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de la capital del Meta, fue el escenario donde el cucuteño sumó sus primeros minutos en el fútbol profesional, un objetivo que tenía desde que inició la práctica de la disciplina, hace unos 15 años.

Lea aquí: El finalista Cúcuta Deportivo cerró los cuadrangulares perdiendo ante Llaneros

“Es algo bonito. Llegar y estar no más en el estadio, en el camerino, compartir con los profesionales es muy distinto a todo lo que venía viviendo en mi proceso juvenil. Es una felicidad inmensa. Estoy agradecido con Dios, con el cuerpo técnico y con todos mis compañeros”, comentó en diálogo con La Opinión.

La oportunidad

Triana, jugador del equipo Sub-20, recibió su primera convocatoria para encarar la sexta fecha de los cuadrangulares, a la que el rojinegro llegaba como finalista de forma anticipada.

El director técnico Federico Barrionuevo decidió, ante la gran cantidad de partidos en las últimas semanas, darle descanso a la nómina principal permitiendo que los habituales suplentes sumaran minutos.

Buscando alternativas en la ofensiva, Barrionuevo junto a su asistente Wilder Mosquera, ascendieron a Triana por primera vez. “Cuando vi mi nombre en el listado de convocados fue una alegría grande para mí y todos mis familiares”, dijo el joven, categoría 2003.

Conozca: Jair Reinoso, ex-Cúcuta Deportivo, fue convocado a la Selección de Bolivia

El estratega argentino, previo al duelo, le comentó a este diario que en Germán “hace 20-25 días venía entrenando con nosotros y le hemos visto cosas interesantes. Es un chico con muy buenas condiciones”.

Treinta minutos

El atacante cucuteño ingresó en el minuto 67 reemplazando a Brayan Moreno.