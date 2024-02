Cúcuta Deportivo: la repuesta de Federico Barrionuevo a la polémica declaración de Alberto Suárez, DT del Real Cartagena

"El técnico del Cúcuta no puede irse tranquilo. Si él dijo que se va tranquilo, es un sinvergüenza. Cuando le meten esa cantidad de opciones de gol, el fútbol que se le metió, ¿se va ir tranquilo? Yo no creo. Tendrá que irse muy preocupado porque si no tiene una gran actuación del arquero, con la ayuda de los árbitros, no se había llevado el resultado de aquí”, afirmó Alberto Suárez, técnico del Real Cartagena, luego del empate 1-1 ante el Cúcuta Deportivo, el pasado sábado.

Suárez, estratega que ascendió con el rojinegro en enero de 2015, se refirió a Federico Barrionuevo, quien previamente declaró que estaba tranquilo tras el resultado conseguido en el estadio Jaime Morón, de la capital bolivarense.

Y es que en el juego, el local fue dominador durante todo el compromiso con una actuación sobresaliente del veterano Christian Marrugo, pero su rendimiento fue superado por el del guardameta rojinegro Eduar Esteban, quien atajó cinco opciones claras de gol.

Los goles llegaron en la segunda parte por intermedio de Brayan Lucumí (52'), por el Real y William Parra (54'), por el Cúcuta.

"Sacamos un punto importante. Queríamos ganar, hicimos un primer tiempo de manejo, nos faltó ser más profundos. Después se nos complicó, Marrugo tomó el balón y nos complicaron. Estoy tranquilo por el esfuerzo de los muchachos, trajeron un punto que suma", dijo Barrionuevo, en atención a medio este lunes.