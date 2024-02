Federico Barrionuevo: nos falta definir en el último cuarto de cancha

El Cúcuta Deportivo con un fútbol práctico, pero que no llena la retina de los hinchas que han observado los juegos por televisión sigue invicto en el campeonato tras su triunfo el sábado (1-0) frente Orsomarso, por la quinta fecha del Torneo I-2024 de la B, del que es líder provisional (13 puntos), a falta del compromiso del Atlético Huila (12) frente a Bogotá FC que se jugará mañana, en el estadio de Techo.

Los rojinegros sumaron tres puntos ante un rival del que se esperaba más, y que es quinto en la clasificación pero la verdad solo mostró chispazos, que no hicieron mella a la defensa del once fronterizo.

El técnico Federico se mostró contento porque continúa sumando y felicitó a los jugadores por el trabajo en la cancha.

El Cúcuta se encontró muy temprano con el gol del triunfo marcado por el goleador Jonathan Agudelo a los 41 segundos del inicio del encuentro en parpadeo de la zaga de Orsomarso.

Lo importante es ganar

El triunfo sigue siendo bueno y los puntos más, pero el elenco dirigido por Federico Barrionuevo fue demasiado conformista con el resultado, no demostró ser ese equipo agresivo y punzante que quiere que sea el argentino.

No obstante, el entrenador reconoció que a su equipo le sigue faltando ese pedazo par culminar las jugadas cuando se llega al área del rival.

“Contento con el grupo por cómo se entregaron (en el terreno de juego), pero (…) entender que cada rival nos viene a jugar una final, pero vi un equipo serio bien parado, entendiendo cada situación que se les presentaba. Después, aspectos a mejorar en el último cuarto de cancha nos faltó finalizar cada vez que conectábamos y salíamos rápido, pero vuelvo recalcar y resaltar el sacrificio de los futbolistas”, sostuvo Barrionuevo.

En su análisis el entrenador de los rojinegros es insistido en su idea de jugar bien al fútbol, pero en cinco fechas que van del campeonato no ha encontrado esa fluidez a la que se refiere o no ha encontrado el once ideal que le de ese toque especial. “si no podemos jugar bien, hay que ganar (de la manera que sea posible)”.

Mauricio Duarte reseñó que la cancha no se vio en las mejores condiciones y ello pudo haber influido para que el Cúcuta fuera más efectivo en su fútbol.

“Con nuestras armas supimos dominar el partido, si bien ellos (Orsomarso) intentaron ejercer presión, pero salimos jugando, volvimos a sacar el arco en cero para lo queremos que es supremamente importante para nosotros y más de visitante vamos a lograr resultados importantes”.

El próximo compromiso de los motilones será el lunes 4 de marzo cuando reciba al Unión Magdalena por la sexta fecha del torneo.

