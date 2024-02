Los atletas cucuteños Hugo Thyme y Valeri Franco, lograron el oro y el bronce en Bogotá

Una buena actuación cumplieron los atletas nortesantandereanos Valeri Franco Quiñones y el velocista Hugo Thyme, este sábado en el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios de atletismo que se lleva a cabo en Bogotá, certamen preselectivo para escoger la selección Colombia que participará en los Primeros Juegos Bolivarianos Juveniles que se celebrarán del 5 al 24 de abril en Sucre, Bolivia.

Los deportistas rojinegros acompañados del entrenador Julio Medina, compitieron en la prueba de los 200 metros planos, en el caso de Thyme quien obtuvo la medalla de oro, y con Valeri Franco en el lanzamiento del disco alcanzando la presea de bronce.

Thyme registró un tiempo de 21.93 para alzarse con la presea dorada, en que los vallecaucanos Yampol Perea se hizo a la medalla de plata con un guarismo de 21.95 y Yilmer Olano se quedó con el bronce al parar los cronómetros en 22.38.

Por su parte, Valeri Franco que se destacó a nivel nacional y suramericano en la categoría Sub-20 el año pasado, en esta nueva temporada quiere seguir evolucionando para darle muchas alegrías al departamento.

La lanzadora cucuteña en sus cinco intentos falló en el primero, cuarto y quinto. En el segundo lanzamiento, Franco marcó 38. metros, en el tercero, 36.83 y en el sexto 38.37 metros.

La medalla de oro fue para vallecaucana Angélica Caicedo, con un lanzamiento de 44.80, y la presea de plata fue para la antioqueña Stefanía Mena con una marca de 43.56.

Valeri dijo estar feliz por el resultado, el primero de 2024 y con respecto a lo que le deparó esta primera participación en el Nacional de clubes.

“Ocupé el tercer puesto, fue una competencia dura no fue un día que estuviera en mis mejores condiciones, para aún así batallé, di lo mejor de mí, estoy feliz por la medalla, más no orgullosa de mi resultado, porque sé que puedo dar más y me he entrenado para eso”, afirmó la lanzadora, desde la capital del país.

Y sobre los Primeros Juegos Bolivarianos Juveniles, y las posibilidades de estar allí, la hija de la exatleta Arelis Quiñones que quiere la estela de huella que dejó su mamá, indicó que “este era un torneo selectivo para esos juegos, pero no sé un que vaya pasar, hay que estar a la espera”, concluyó.

