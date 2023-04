Sergio Avellaneda Duarte debutó con el Cúcuta Deportivo tal como lo hizo su padre

Transcurrían 85 minutos del partido de vuelta de la Fase II de la Copa Colombia entre el Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío, en el estadio General Santander, cuando un hijo de la ciudad pisó campo por primera vez en el profesionalismo.

Los miles de hinchas rojinegros vieron la clasificación del conjunto fronterizo, que supo aguantar su ventaja de 2-0 conseguida en la ida empatando en la vuelta 0-0, y pudieron apreciar el debut del guardameta Sergio Avellaneda Duarte.

Lea aquí: Lo que hizo Ángel Barajas es histórico: Jossimar Calvo

A sus 20 años, el arquero cucuteño atajó cerca de 8 minutos en un partido profesional al sustituir al veterano Wilder Mosquera (38), la figura del compromiso.

Bernardo Redín, técnico del Cúcuta, le dio la oportunidad al cancerbero que se paró en la línea de cambio, alzó sus manos y agradeció a Dios por ayudarle a cumplir un sueño.

“Cuando estuvo en la línea me acordé de todos mis sacrificios, las oraciones, fue cumplir un sueño. Solo agradecía a Dios porque me 'bancó' tantas noches, mis rabias, mis sentimientos por querer alcanzar esto. Dije gracias por ponerme con el cuerpo técnico indicado, por los compañeros, por Wilder Mosquera, quien influyó mucho. Agradecí por la vida de ellos y de las personas que me apoyaron desde el inicio”, expresó Sergio, jugador con alta influencia cristiana.