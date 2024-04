Veo el vaso medio lleno: Federico Barrionuevo, DT del Cúcuta Deportivo

La poca participación de Cristian ‘Jopito’ Álvarez fue notable en la generación ofensiva y la entrada de Lucas Ríos tampoco generó un cambio en el comportamiento de ataque ante un paisa bien aplicado en defensa.

“Quedamos expuestos por las ganas de ganar, el arquero de ellos también atajó. Sumamos contra un rival difícil. Creo en el trabajo, debemos seguir mejorando y ver los aspectos por corregir”, comentó el estratega.

Para los asistentes al ‘Coloso de Lleras’ fue desesperante ver lo errático que fue el equipo en el juego aéreo.

“Lo de la gente es entendible, no me cambia un resultado, no puedo preocuparme por lo que pasa afuera, me tengo que ocupar por lo que pasa adentro. Los veo tratando de mejorar. No creo que haya un problema”, dijo el gaucho.

El motilón, tras las victorias 6-0 ante Bogotá FC y 2-1 Real Santander, no ha vuelto al triunfo con empates 0-0 ante Llaneros, 0-0 con Tigres FC y 1-1 con Leones.

“A veces estamos buscando el vaso medio vacío, yo veo el vaso medio lleno. Estoy satisfecho con lo que hacen nuestros futbolistas día a día. Todos queremos ganar, pero el rival también se prepara.

Empatamos los últimos tres partidos, no perdimos. Hemos ganado dos y empatado tres, ¿cómo miramos el vaso? Hace cinco partidos nos perdemos. Perdimos un solo partido de los últimos 12. No es malo, hay que seguir trabajando. Voy a defender a mis futbolistas a morir”, declaró Barrionuevo.

Cúcuta se ubica segundo en la tabla con 22 puntos y en la próxima fecha se enfrentará con Tigres FC, en Bogotá, el viernes 19 de abril.

