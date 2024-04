Alta demanda rebasó capacidad de atención en jornada del Sisbén

Cientos de personas se quejaron por mala organización en la jornada masiva de atención que organizó el Sisbén en la Universidad Francisco de Paula Santander, donde el sábado 13 de abril las puertas de este recinto fueron cerradas de manera abrupta antes de las 9 de la mañana debido a que, según los funcionarios del ente, el lugar en el que se llevaba a cabo la actividad ya había alcanzado el límite de su capacidad.

Ana Contreras fue una de esas personas que no pudo acceder a la jornada y manifestó su molestia en consecuencia. “Hice fila desde las seis de la mañana. Éramos más de 300 personas y a las 8 y 40 a.m. salió un funcionario del Sisbén indicando que ya no iban a atender a más personas, ya que en auditorio de la universidad había 300 personas por atender”, expresó la mujer, quien calificó el hecho como una falta de respeto.

José Miguel Bonilla, director del Sisbén, reconoció que efectivamente hubo la necesidad de cerrar puertas por cuanto se alcanzó la capacidad máxima de atención, tanto del espacio físico como de la conectividad.

El funcionario dijo que en la jornada se trabajó con los servicios técnicos y de conexión que habilitó la universidad, es decir, que el organismo no previó aumentar estos recursos, lo que llevó a que el personal, pese a que trabajó a su máxima capacidad, se viera sobrepasado por la demanda de personas, y tomando en cuenta que la hora de entrega de los espacios fijada por la casa de estudios era a las 3 de la tarde, no pudieron atender más de 300 personas.

“Estamos usando el internet de la universidad y nos dio un número limitado de computadores para conectarnos y poder trabajar en tiempo real. Estamos trabajando a lo que nos permite el internet de la institución”, fueron las palabras del funcionario, quien añadió que se harán gestiones con la institución para ampliar la oferta de atención a usuarios y nuevos usuarios.

Más de 700 personas atendidas

Sobre el balance que arrojó la jornada, Bonilla precisó que en dos días se logró dar atención a 750 personas, 450 el día viernes y 300 el sábado. No obstante, ante la masiva asistencia, anunció que se vendrán “muchas más”, pues “estamos trazando una hoja de ruta que llegará a toda Cúcuta.

Hay que recordar que en estas actividades el Sisbén presta servicios de actualización de datos, atiende solicitudes de nueva encuesta, tramita modificaciones e inclusiones y atiende inconformidades de los usuarios con el servicio.

