Procuraduría le abre un proceso disciplinario al alcalde de Cúcuta por el cuestionado viaje a Europa

La Procuraduría Regional, en atención a una queja que presentó el ciudadano Carlos Arturo Ramos Mejía, relacionada por las presuntas irregularidades cometidas por el cuestionado viaje que hizo en fecha reciente a Europa, vinculó al alcalde Jorge Acevedo en un proceso disciplinario que, de hallarse méritos suficientes, podría desembocar en la suspensión o destitución del cargo.

Por tratarse de una conducta atribuible a Jorge Acevedo en su condición de alcalde, los hechos de la queja objeto de evaluación corresponden por competencia a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, instancia a la que fue trasladado el proceso por parte de la Procuraduría Regional.

Ramos, en su queja al órgano de control, reseñó el periplo en que se vio inmerso Acevedo en desarrollo de los permisos presentados para salir del país al Concejo y al Gobernador William Villamizar, los mismos que presentan incongruencias en los conceptos referidos para su misión al igual que en los itinerarios que debía cumplir en desarrollo de una invitación que le hiciera la empresa EFC SERVICE GmbH, a la ciudad de Ámsterdam, entre el 26 de marzo hasta el 1 de abril de 2024.

“La verdad el Concejo sí me aprobó a mí un viaje para ir a una visita hace unos días, pero no se pudo dar ese viaje por el tema de la contaminación del aire. Pero realmente el Concejo estaba de vacaciones. Pedimos un permiso al gobernador”, expresó Acevedo en respuesta a preguntas hechas recientemente por periodistas locales sobre su viaje.

“En mi condición de alcalde municipal de San José de Cúcuta… solicito a usted en su condición de Gobernador de Norte de Santander, su autorización para salir del país desde el día 26 de marzo hasta el 1 de abril de 2024 con el fin de atender la invitación efectuada por la empresa EFC SERVICE GmbH, a la ciudad de Ámsterdam”, decía parte del documento de solicitud de permiso al que este medio de comunicación tuvo acceso.

La cosa fue que Acevedo no acudió a Ámsterdam sino que terminó en España, donde incluso visitó un coliseo donde se encontraban radicados deportistas cucuteños.

El 2 de abril, el alcalde dijo a medios de comunicación locales que como el Concejo no estaba en funciones, debió acudir al gobernador para tramitar el permiso. También enfatizó que el motivo del viaje no tenía relación con la empresa EFC Service GmbH que en principio habría extendido la invitación; no obstante, los documentos con los que solicitó la autorización a William Villamizar demuestran que sí iba a Ámsterdam a cumplir con la reunión.

Esta solicitud la hizo el 21 de marzo, mismo día en que publicaron el decreto 0177, en el que designaban a Miguel Castellanos como alcalde encargado durante los días 26 de marzo hasta el 1 de abril. El argumento era el mismo: una visita a EFC Service GmbH en la ciudad de Ámsterdam.

En ningún documento se habla de Madrid, ni tampoco de motivos personales. El permiso que le aprobaron a Jorge Acevedo era claro: conocer innovaciones en el manejo de los recursos sólidos, nanofiltración en agua potable, energía solar, entre otros proyectos de sostenibilidad ambiental.

En este caso, según lo que se denuncia en la queja por el ciudadano Carlos Arturo Ramos Mejía, Acevedo se enfrenta a un proceso disciplinario por las presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo por estos mismos hechos Acevedo puede estar incurso en un posible abandono del cargo.

El artículo 115 de la Ley 136 de 1994 señala que en el caso de los alcaldes se establece como causal de abandono del cargo, cuando el alcalde sin justa causa abandona el territorio de su jurisdicción municipal por tres días hábiles o más en forma consecutiva.

El mismo artículo dispone además que el abandono del cargo se sancionará con destitución o suspensión a cargo del Gobierno Nacional o por el Gobernador de Norte de Santander, de acuerdo con la gravedad de la falta.

La Opinión buscó al mandatario municipal, pero voceros de la Oficina de Prensa y Comunicaciones manifestaron que se encontraba en visita oficial por el sector rural de Cúcuta.

