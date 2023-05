Archivan proyecto de Centro de Bienestar Animal para Cúcuta

No pasó a votación en el Concejo de Cúcuta, el Proyecto de Acuerdo 011 que buscaba que se autorizara a la administración municipal para destinar el 2,5 % del recaudo del impuesto de industria y comercio para la construcción del centro animal.

La iniciativa, que es promovida por el concejal Víctor Caicedo, buscaba dar cumplimiento a lo consagrado en la ley 2054 de 2020, para que Cúcuta pueda contar con un Centro de Bienestar Animal y así responder a una de las necesidades que han defendido animalistas, fundaciones y hogares de paso, y que permitiría dar acogida a los animales en extrema vulnerabilidad.

"No se pudo. Y de verdad, no sé cómo decirle a la gente por qué no se le dio ni estudio ni debate", dijo el concejal Caicedo y, por eso, solicitó que le fueran enviadas las actas y las intervenciones de los concejales.

“Hoy necesitábamos que ese Centro De Bienestar Animal, de alguna u otra manera, se le garantizaran los recursos. Pero lamentablemente llegamos y se archiva el proyecto por falta de estudio, debate y ponencia”, agregó Caicedo.

El concejal había logrado después de varios esfuerzos que la administración presentara la iniciativa para su debate, por lo que se esperaba su votación en extensión del periodo de sesiones ordinarias y así sentar un precedente para que ese proyecto pueda ser una realidad en el futuro.

