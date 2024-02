Cúcuta está atrasada más de 10 años en actualización catastral

El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gustavo Marulanda, sostuvo ayer una reunión con algunos mandatarios municipales de Norte de Santander, en donde se abordaron temas referentes a la actualización catastral.

Pese a que en la reunión no estuvo el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, debido a que el municipio es gestor catastral por decisión de la anterior administración. La Opinión entrevistó a Gustavo Marulanda sobre los retrasos que tiene la ciudad en materia catastral y cómo esto la afecta en el ámbito tributario.

“Acompáñense del instituto. El instituto es la autoridad nacional, el instituto está dispuesto a proveer información y apoyar todos los procesos de gestión catastral en el país. Más allá de quién haga la gestión catastral, lo que nos interesa es que se haga. Estamos dispuestos a trabajar de la mano”, afirmó el director del IGAC.

La actualización catastral masiva no se realiza en Cúcuta desde el 2011, lo que quiere decir que no hay certeza de cuál ha sido la expansión de la ciudad ni cuántos predios, o terrenos, dejaron de ser lotes y ahora son edificaciones. Esto último afecta el ingreso de tributos a la municipalidad.

En este sentido, era responsabilidad de la anterior administración realizar la gestión catastral; sin embargo, la idea del catastro multipropósito no terminó de rendir frutos durante el gobierno de Jairo Yáñez; y, el actual alcalde, Jorge Acevedo, aún no ha declarado sobre sus intenciones de gestión en este ámbito.

Sobre esto último, el director del IGAC explicó que no existe ningún acercamiento de la actual administración cucuteña con el instituto.

“Cúcuta es autónomo y es libre. El alcalde y el municipio tienen la capacidad para definir si siguen prestando el servicio. La norma hoy permite devolver el servicio. Pero no ha habido acercamientos en esa línea. Hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud por parte del señor alcalde, pero igual estamos abiertos para trabajar de la mano con él en la decisión que ellos tomen”, puntualizó Gustavo Marulanda.

¿Qué pierde la ciudad por los retrasos catastrales?

Sobre la importancia de tener estos datos actualizados, el director del IGAC no solo enfatizó en el fortalecimiento tributario, sino que además explicó que la expansión y el mejoramiento de los servicios públicos dependen de esa información.

“No pensemos solo en los tributos, pensemos en cómo se les lleva los servicios públicos. Cómo vamos a saber cuál va ser la expansión de los servicios públicos, cómo sabemos hacia dónde debe ser la expansión de vías, cómo sabemos a dónde hay que construir nuevos colegios o centros de salud si no tenemos el seguimiento del catastro. No tener actualización catastral implica no tener claridad sobre los predios que hay en el municipio, su característica jurídica, es decir si son formales o informales”, explicó Marulanda.

Municipios abandonados en materia catastral

En Norte de Santander hay municipios que tienen hasta 30 años con retraso en estos datos. Tal es el caso de Pamplona, que en el área rural tiene 31 años de atraso, mientras que en área urbana hay más de 20 años.

“Eso es gravísimo porque ¿Dónde están los nuevos predios? ¿Dónde está creciendo la ciudad?”, alertó Gustavo Marulanda.

El mismo caso ocurre en el municipio Pamplonita que, según su alcalde Fabio Leal esto ha generado un impedimento en el desarrollo del municipio.

“Pamplonita lleva muchos años que no se hace una actualización catastral y esto no ha permitido que el territorio avance en desarrollo. Actualmente hay personas que tienen edificaciones de dos o tres pisos y pagan impuesto predial como si fuera un lote. Esto hace que no le lleguen recursos al municipio y nos atrasemos en el desarrollo urbanístico”, aseveró el gobernante municipal.

El director del IGAC instó a los municipios que no tengan la capacidad de hacer la actualización catastral, que le devuelvan estas responsabilidades al instituto.

