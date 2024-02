La cuestionada prescripción del pago de impuestos que ordenó exsecretario de Hacienda Orlando Miranda

Habla Miranda

Al ser indagado sobre por qué no cobró a Sodeva los impuestos que debía en lugar de prescribirle la acción de pago, el exsecretario de Hacienda de Cúcuta, Nelson Orlando Miranda indicó que al llegar al cargo encontró que desde las administraciones anteriores a la de Jairo Yáñez no se cobraba la cartera y por consiguiente cuando se prescribe es precisamente “por la pereza de no haberse cobrado”.

En el caso de Sodeva -explicó- fue muy interesante el tema, porque esta constructora lo que quiere es legalizar toda esa cantidad de predios. El objetivo principal fue depurar la base catastral y eso tendrá un efecto en el recaudo del predial para la ciudad.

Al insistírsele por qué antes de firmar la prescripción de los predios no revisó si había mandamientos de pago contra Sodeva, Miranda respondió que en el sistema no figuraba nada. Además, en el proceso de prescripción se llevaba ya un año con Sodeva, dijo.

Esto que afirma Miranda fue desmentido por su antecesora en el cargo, Victoria Valencia, quién le aseguró a La Opinión que contra Sodeva Ltda sí habían varios mandamientos de pago y estos figuran en la base de datos Neptuno, la cual fue reemplazada por la de TNS. “Lo que sucedió fue que cuando se hizo la migración a la nueva plataforma no todos los datos migraron, pero mandamientos de pago sí existen”.

Miranda insistió en que la prescripción de los 7.861 predios ya se había cumplido porque había pasado ya más de cinco años, y el propietario, por ley, estaba en su derecho de reclamarla.

La cartera de predial del municipio, según Miranda puede llegar a los 180.000 millones de pesos, “pero esta cifra es mentirosa porque muchas acciones de cobro hace rato están prescritas”.

La Opinión le preguntó ayer al vocero de la Constructora Sodeva, Henry Patiño Pinzón, si la Secretaría de Hacienda y la Tesorería le habían notificado mandamientos de pago por los predios que fueron prescritos, y también por qué no se había pagado el impuesto de los cerca de 8.000 predios, pero él se abstuvo de responder.



