El Canal Bogotá, sucio, abandonado y fuera de control

Durante estas actividades, las cuadrillas se han encargado de retirar basura, escombros, vegetación y desperdicios biológicos en los más de 6,7 kilómetros que lo conforman.

Hasta la fecha, han recorrido alrededor de 1,6 kilómetros de esta importante estructura de la ciudad, logrando recolectar aproximadamente 15 toneladas de material de arrastre y otras 5,2 de desperdicios.

La limpieza se llevará a cabo durante 3 meses, llegando hasta la avenida 19 del barrio Santa Helena.

“Queremos hacer un llamado a la comunidad para que haga un buen uso de los canales de aguas lluvias y se asegure de no arrojar ningún tipo de enseres que dificulten su correcto funcionamiento, debido a que la acumulación de basura puede ser un foco de enfermedades y contaminación ambiental”, afirmó la entidad.

Por su parte, Humberto Posada, gerente de Veolia en Norte de Santander, aclaró que no es responsabilidad de Veolia encargase de la limpieza del canal Bogotá, pues le compete a la empresa que presta el servicio de acueducto y alcantarillado.

“El año pasado decidimos aportar nuestro grano de arena para hacer aseo en el lugar, pero es muy difícil (…) Nosotros cada 8 días, los jueves, tenemos una brigada con 15 personas que prestan el servicio en los tramos del canal”, expresó.

A pesar de los esfuerzos de las dos entidades, muchos cucuteños creen que estos no sirven de nada debido a que aún no existe una intervención real que le dé freno a este problema. “El esfuerzo que realizan es uno muy grande, pero la limpieza no dura mucho. Lastimosamente, se demoran más haciendo aseo, que eso estando sin mugre”, dijo un vecino.

Los planes de Acevedo

Hasta el momento el alcalde Jorge Acevedo, no se ha pronunciado sobre el problema que azota al Canal Bogotá, sin embargo, en su plan de seguridad le dedicó un capítulo entero al tema de los desechos.

“Es una culebra de mil cabezas, la basura, si no se le pone en su sitio adecuado y a la hora precisa para su disposición final en el relleno sanitario”, puntualizó Acevedo, quien envió un mensaje perentorio a Veolia y a las diferentes entidades que tienen que ver con la recuperación de despojos, “hay que separar residuos desde los hogares, sí o sí, hay que hacerlo”, agregó.

En cuanto al tema de personas en condición de calle, el mandatario ya ha afirmado en múltiples ocasiones que harán lo posible para sacar a 1.000 habitantes de su condición y que hay un equipo en la Secretaría de Bienestar Social que cuenta con todo el respaldo para sacar adelante el plan.

Redacción: Valentina Robles Angarita

