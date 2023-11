Exigen mejoras en la recolección de basuras en el área metropolitana de Cúcuta

Residentes de Barrio Nuevo, Navarro Wolf, Doña Nidia, Palmeras (parte baja) y Cumbres del Norte denunciaron una crisis de recolección de basura cerca a sus viviendas.

Los habitantes afirmaron que Veolia, empresa encargada del servicio de aseo Cúcuta, Los Patios y algunos puntos de Villa del Rosario, no recoge las bolsas de basura frente a sus hogares y que, por ello, deben dejarlas en parques, calles principales o en casas de vecinos.

Algunos ciudadanos aseguraron que han tenido peleas y desaciertos entre ellos por el cúmulo de residuos en las calles.

“El aseo no sube, yo pago 32.000 pesos y no van. Lo más difícil es que arriba en las casas del cerro son estrato 1 y nos cobran como 2 y 3. Digamos que no nos importa pagar eso, pero que vayan hasta nuestra puerta y se lleven los desechos”, dijo Alison Zuluaga del barrio Navarro Wolf.

Por su parte, Francelina Galvis, residente de Cumbres del Norte, aseguró que el camión de la basura sí pasa frente a su casa, pero este no transita por la calle trasera y hace que sus vecinos dejen las bolsas en la esquina de su hogar, generando malos olores que entran por su ventana.

La frecuencia y las horas de recolección de residuos son temas que la comunidad pide que sean más claros y adecuados. Según Edgar Epalza, presidente de la asociación de ediles de Norte de Santander, “la empresa no cumple con el horario o es muy tarde, la basura amanece al otro día en el piso y son cosas que se deben mejorar”.

Asimismo, manifestó que están preocupados por el barrido, ya que este no debería ser cobrado en barrios vulnerables o asentamientos humanos en donde pagan luz recargable y las calles o son trochas o no están pavimentadas.

Jorge Celis, presidente de la junta comunal de Barrio Nuevo, señaló que en su sector ya se han realizado socializaciones con apoyo de Veolia sobre el tema del aseo, pero que es muy difícil cambiar la situación porque son las mismas personas que no colaboran.

“La gente le da dinero a los habitantes en condición de calle para que les saque los desperdicios y estos lo dejan en la esquina del polideportivo. Eso lo dejan hecho un desorden. Incluso, he escuchado que vienen de otras zonas a dejar la basura”, dijo Celis.

La respuesta de Veolia

Al respecto, Humberto Posada, gerente general de Veolia en Norte de Santander, mencionó que han tenido tres posibles soluciones para los habitantes de las zonas con dificultad.

La primera es ubicar contenedores cerca de donde están las vías peatonales para que de esta manera los habitantes puedan llevar sus residuos.

La segunda, es que los mismos trabajadores vayan caminando, casa por casa, y recojan las bolsas y los lleven hasta el vehículo. La tercera es que la comunidad lleve los desperdicios hasta un punto estratégico.

“Cuando las personas no reciben el servicio puerta a puerta (y viven en sectores con difícil acceso) se les realiza un descuento de 600 pesos sobre la recolección. Actualmente, son 21.100 quienes reciben este descuento”, señaló Posada.

Además, afirmó que en la tarifa del servicio no solo cobran la labor de recoger la basura, sino también el barrido y limpieza, el tratamiento y aprovechamiento de residuos, entre otros.

“En el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs) se establece el inventario de kilómetros de cuneta que la empresa barre en total (…) todos los habitantes de la ciudad pagamos la totalidad de los kilómetros y el valor se divide entre el número de usuarios. Entonces lo que nosotros estamos pagando es por la limpieza de las zonas públicas de toda la ciudad”, expresó el gerente.

Veolia invitó, además, a los ciudadanos que sienten insatisfacción o presentan problemas con el aseo, a comunicarse con ellos a través de sus líneas de atención.

