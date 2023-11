Este es el patrimonio colombiano que será postulado ante la Unesco

Se otorgó un concepto favorable para avanzar con la creación del expediente para la postulación de los ‘Conocimientos y Técnicas Asociadas a la Pesca Artesanal del Río Magdalena’, para su inscripción en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad de la Unesco.

Fue uno de los resultados de la sesión extraordinaria del Comité Técnico Nacional de Patrimonio Mundial, que se encarga de evaluar y emitir conceptos sobre las candidaturas que Colombia presenta ante la Unesco.

María Benítez presentó la postulación, siendo portadora de la manifestación y la Fundación Alma, que ha jugado un papel importante en la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia. Este proceso, que ha contado con el respaldo técnico del Ministerio de Culturas, logró movilizar a las comunidades y organizaciones pesqueras del río Magdalena en la preservación de esta manifestación cultural.

“¿Qué significa ser pescador? Es tener esa armonía tanto con el agua, con la parte anfibia pero también, la conexión con todo lo que significa un ecosistema. Sin el agua no existimos, sin el agua no hay peces, no hay agricultura”, afirmó María Benítez, portadora de la manifestación.

La viceministra Adriana Molano, por su parte, destacó la importancia de fortalecer aspectos clave en el desarrollo del expediente. Estos incluyen el ordenamiento territorial del agua, la preservación de la memoria del río, la consideración del enfoque de género y la presentación del río Magdalena como un sujeto de derechos.

La viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor, se refirió al rol que ha jugado el río Magdalena como columna vertebral de la cultura, el desarrollo y la historia de Colombia, cuya preservación está directamente relacionada con el bienestar de sus habitantes.

Esta manifestación cultural no solo proporciona seguridad alimentaria, productividad y estabilidad económica a las comunidades, sino que también actúa como un elemento cohesivo, pues integra la pesca con otros aspectos importantes de la cultura local, como la música, la cocina tradicional, las festividades y la medicina tradicional.

Además, aquellos que practican y preservan esta tradición cultural mantienen una conexión vital con el agua, la pesca y la preservación del ecosistema en sus territorios. Además, cuentan con profundos conocimientos sobre la naturaleza y el universo, representando así un valioso legado que contribuye a enriquecer los diálogos globales sobre el cambio climático y la preservación del medioambiente.

En el marco del comité también se confirió concepto favorable para solicitar a la Unesco la inclusión de las localidades paleontológicas del periodo Devónico en el municipio de Floresta (Boyacá) y el Desierto de la Tatacoa (Huila) en la Lista Tentativa de Patrimonio Mundial de Colombia. Estas postulaciones fueron presentadas por el Servicio Geológico Colombiano, como miembro del Comité Técnico Nacional de Patrimonio Mundial.

Yacimiento paleontológico del periodo Devónico en el municipio de Floresta (Boyacá). Esta zona fue un gran mar hace aproximadamente 387 millones de años. Hoy este territorio es un yacimiento que expone fósiles que han sido objeto de investigación desde 1939.

Yacimiento paleontológico del Mioceno medio en El Desierto de la Tatacoa (Huila). Es testimonio de la diversidad de la vida hace aproximadamente 13 millones de años, antes del Gran Intercambio Biótico Americano, un evento de migración de fauna terrestre y de agua dulce entre América del Sur y del Norte.

Hoy, este lugar cautiva a visitantes y científicos interesados en conocer sus hallazgos fósiles y sus procesos de erosión.

La Lista Tentativa del Patrimonio Mundial es un inventario de aquellos lugares que los Estados parte de la Unesco, entre ellos Colombia, consideran que pueden llegar a ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial debido a sus Valores Universales Excepcionales. La inclusión en la lista es el punto de partida para la creación del expediente para su nominación que se presenta al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco para su evaluación.

Durante la sesión, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor, recalcó la relevancia del respaldo técnico brindado por el Ministerio de las Culturas para la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel nacional y la elaboración del expediente de nominación de la

‘Actividad Tradicional de Recolección de la Piangua por Mujeres del Pacífico: Conocimientos, habilidades y prácticas’ con miras a su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Asimismo, agradeció el respaldo para explorar la posible nominación de las prácticas

culturales vinculadas a la Lengua Creole para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Colombia tiene nueve sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco como el Parque Arqueológico de San Agustín y el Parque Nacional de Chibiriquete. Asimismo, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tiene 13 manifestaciones inscritas como los Conocimientos

tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí y el Sistema normativo Wayuu, aplicado por el pütchipü’üi (“palabrero”).

