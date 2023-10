Las diferencias que llevaron a que Oscar Montes saliera del IMRD Cúcuta

Por segunda vez en su período como alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez declaró como insubsistente a un director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD).

Tras hacerlo en 2020 con Arnulfo Sánchez, ayer, el mandatario de los cucuteños decretó que Oscar Montes Ararat no continuará dirigiendo el ente descentralizado a cargo del deporte en la ciudad.

Le puede interesar: Fue un error humano: Organismo arbitral inglés se pronunció sobre el gol anulado a Luis Díaz

En su reemplazo fue encargado Carlos Estrada Mejía, quien venía desempeñándose como subdirector administrativo y financiero del ente.

El fundamento de la decisión

Según se puede apreciar en el decreto, la decisión se basa en una presunta indebida participación en política por parte de Montes Ararat.

“El señor director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte – IMRD de Cúcuta, sin soporte legal alguno ha prestado espacios públicos bajo su custodia para el desarrollo de actividades de orden electoral, en favor de determinadas campañas a la alcaldía de San José de Cúcuta y la gobernación del departamento”, señala el documento.

Además, se acusa a Montes de ejercer presiones a contratistas para apoyar candidatos al Concejo de Cúcuta, Alcaldía de Cúcuta y Gobernación de Norte de Santander.

Por las presuntas actuaciones anteriores, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para revisar el proceder de Montes.

‘No he participado en política siendo funcionario’

La Opinión contactó a Oscar Montes quien sostuvo que no ha participado en política siendo funcionario público y señaló al alcalde Yáñez de sí hacerlo.

“No he participado en política mientras he sido funcionario público a diferencia del alcalde, de quien si existen videos solicitando avales para algunos candidatoS”, dijo Montes, en el cargo de director desde el 25 de agosto de 2020.

Sobre los fundamentos dados en el decreto, Montes se defendió. “Es una investigación que existe por un evento que se realizó en Niña Ceci al cual el alcalde acudió conmigo. No participó ningún candidato a elección popular”.

Agregó que no está en su poder no permitir el uso de espacios públicos. “Los parques son escenarios públicos. No puedo restringir el ingreso a ningún candidato a los parques para que realicen sus actos de campaña”.

Puntualmente le achacan la presencia de dos candidatos a la Alcaldía de Cúcuta en un bingo que se desarrolló en el coliseo menor Eustorgio Colmenares por parte de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia, así como un evento en el Parque Playa.

“En ningún momento se autorizó, por parte del IMRD, para que se realizaran actos proselitistas y se existe es obligación de la administración mostrar esa autorización”, respondió Montes.

Refacciones del estadio, ¿el punto de quiebre?

El pasado 8 de marzo, Montes, Yáñez y Edwin Duarte –presidente del Concejo de Cúcuta- anunciaron que se venían unas refacciones al estadio General Santander, entre ellas el cambio de luminarias con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos.

El Concejo aprobó cerca de 4 mil millones de pesos meses después, y por el momento los recursos no se han ejecutado. Este punto fue otro de los detonantes en la relación entre Alcaldía-IMRD.

“Los recursos para el proyecto de infraestructura del IMRD enviados por el alcalde llegaron incompletos. El Concejo únicamente aprueba, no tiene la culpa. No se pudieron ejecutar como se esperaba y ahora debe decidirse qué hacer con ellos. No me prestaría para hacer una licitación que no se pueda terminar este año”, subrayó el saliente director.

Según contó Montes, él intentó convocar a la Junta Directiva para resolver el destino de los recursos, pero no tuvo respuesta positiva por parte de Yáñez.

“Una junta nos la canceló sin motivos, solicitó aplazar otra y realizamos una en la que el alcalde no pudo asistir porque estaba de vacaciones y en la que no se aprobó la ejecución de los recursos”, contó Montes.

Consulte: Jenny Márquez, la periodista y creadora de contenido

En las últimas semanas, las luminarias presentaron una evidente mejora que permitieron el desarrollo del partido entre Cúcuta Deportivo y Deportivo Independiente Medellín en horario nocturno. Montes argumentó que se hizo un mantenimiento, pero que sigue siendo necesario el cambio total.

Sin intenciones de entrar a una batalla jurídica

Este medio conoció que las relaciones entre Yáñez y Montes no marchaban por buen camino y su salida era una decisión esperada.

“Yo lo imaginaba. Las relaciones estaban muy maltrechas por situaciones que él me había solicitado y que yo no estuve dispuesto a realizar porque consideré que no eran viables. En ese sentido la relación fue de mayor a menor. No es normal una insubsistencia en periodo de Ley de Garantías, lo que consideran no tiene ningún sentido. Sin embargo no tengo ninguna intención de demandar ni tutelar”, puntualizó Montes.

La Opinión intentó comunicarse con el alcalde Jairo Yáñez, pero desde la Secretaría de Prensa respondieron que el mandatario “no se va pronunciar sobre el tema”.

Abogados consultados por este medio señalaron que el acto es ilegal porque carece de razones fundadas para cumplir con la excepcionalidad para apartar al funcionario de su cargo en periodo de Ley de Garantías.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion