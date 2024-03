No creo en la suerte, creo en el trabajo: técnico Federico Barrionuevo

De los sinsabores de la derrota la semana pasada contra el Atlético Huila, el Cúcuta Deportivo volvió el sábado a las ‘mieles del sabor’ y la alegría, de la victoria, al golear sin ‘misericordia alguna’ 6-0 a un modesto e indefenso Bogotá en una fastuosa tarde del goleador Jonathan Agudelo, quien aportó cuatro tantos en el contundente triunfo.

Que se tenga memoria, en la época más reciente del nuevo milenio en el que la tribu rojinegra anotó cinco o más goles, fue el 2 de septiembre de 2009, cuando Cúcuta venció a Independiente Santa Fe (5-1) en la Copa Colombia en la definición de los penaltis. En la ida, los leones se habían impuesto (4-0) en el Campín.

Y los otros resultados fueron en 2017, ante Real Cartagena (5-1) y Llaneros (5-0).

Ante Bogotá FC puede ser el punto de partida para ver al once fronterizo más ofensivo y punzante, teniendo en cuenta el próximo fin de semana recibe a Real Santander, penúltimo en la tabla de posiciones, con dos puntos.

Tras la victoria, cuerpo técnico y jugadores se mostraron felices por los tres puntos, pero sobre todo la una buena cantidad de goles que se dieron y que a futuro puede ser juez para la clasificación.

Equipo comprometido

Barrionuevo tomó con forma mesurada el triunfo, independiente de los goles que son necesarios y dejó una reflexión sobre el desempeño del equipo en los 90 minutos.

“Tenemos que trabajar, seguir insistiendo en la idea”, y remarco: “no creo en la suerte, no creo en las cábalas, creo en el trabajo, a mí, al cuerpo técnico y los futbolistas lo único que nos va a defender (y sostener) es el trabajo, en esto no hay secreto”, matizó el entrenador.

No obstante, cuando el partido se liquidó apenas en los primeros 45 minutos, en el entretiempo les recomendó a sus jugadores que “no quería que nos hicieran goles, segundo que quería un equipo serio y que continuarán atacando”.

Sin embargo, en la segunda mitad el equipo bajó las revoluciones y las llegadas de peligro sobre el arco de los bogotanos no fueron demasiadas.

Del goleador Jonathan Agudelo precisó que muchas veces se le ha juzgado sin querer, y como figura referente del club hay que arroparlo y respetarlo aparte de que tenga buenas o malas tardes que es normal que le pasen a un jugador de fútbol.

“A Agudelo muchas veces se le critica, se le juzga (mal), a los ídolos hay que quererlos en las buenas y en las malas. Hay que quererlos siempre”.

En cuanto al ´póker’ de goles que hizo, Jonathan Agudelo sostuvo que “estoy contento y lo hecho lo da el trabajo, siempre me he esmerado por el equipo, agradecido con mis compañeros que me ayudan para poder marcar y es una motivación para seguirle aportando al equipo”.

Si por lo visto en el juego contra los bogotanos en conjunto, puede ser el once ideal para lo que resta del campeonato o presentará rotaciones, el técnico Barrionuevo explicó: “lo de la nómina vamos viendo lo que estamos necesitando. Lucas (Ríos) no jugó porque el viernes amaneció con problema febril. A veces es difícil saber si esta es la nómina, si seguimos probando o poniendo jugadores o si seguimos probando sistemas (de juego). Entonces vamos viendo día a día la nómina para poder presentar partido, tras partido”, finalizó.

