Así puede consultar su lugar de votación para las elecciones territoriales en Colombia 2023

Falta un mes para las elecciones regionales, en las que los colombianos votarán por autoridades locales y regionales para los próximos cuatro años. El próximo domingo 29 de octubre, los ciudadanos cumplirán esta cita con la democracia para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en todo el territorio nacional.

Ad portas de estos comicios electorales, una de las dudas frecuentes tiene que ver con el lugar de votación. Si usted no conoce dónde votará, tenga en cuenta que se trata de un proceso bastante sencillo, pues solo debe tener a la mano un computador o un dispositivo móvil con acceso a internet y seguir los pasos que encontrará a continuación:

1. Debe ingresar a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co.

2. Una vez allí, dé clic en la opción ‘Servicios a la ciudadanía’, donde encontrará todo el portafolio de servicios de la entidad.

3. Para hacer la consulta, diríjase a la parte inferior de la pantalla y, ubique el menú ‘Electoral’, donde aparecen diferentes servicios relacionados con las elecciones.

4. Haga clic en ‘Consulta de mi lugar de votación’ (es la primera opción).

5. Después, se desplegará una nueva pestaña en la que el portal le solicitará digitar su número de cédula y marcar el cuadro de verificación.

6. Al oprimir el botón ‘Consultar’ le aparecerá un cuadro donde podrá visualizar el municipio y departamento en el que tiene inscrita la cédula, como también el puesto de votación, la respectiva dirección y la mesa asignada.

En las elecciones del próximo 29 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para elegir 1102 alcaldes, 32 gobernadores, 12 072 concejales, 418 diputados y 6885 ediles, para el periodo constitucional 2024 - 2027.

¿Quiénes pueden votar en estas elecciones?

La Registraduría Nacional del Estado Civil explica que en estas elecciones podrán votar los colombianos y los extranjeros residentes en el país mayores de 18 años que estén habilitados en el Censo Electoral. Para votar, los colombianos deben presentar únicamente la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus dos versiones: física o en tu dispositivo móvil.

Por otro lado, los extranjeros residentes en el país solo podrán votar para elegir alcaldes, concejales y ediles o miembros de juntas de administradoras locales, presentando su cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente.

¿Los ciudadanos que viven en el exterior pueden votar?

Ante este interrogante, la Registraduría responde que no, pues los ciudadanos colombianos residentes en el exterior solamente pueden votar en las elecciones de carácter nacional como Presidente o Congreso. Así, no pueden votar en elecciones de orden local, teniendo en cuenta que no se ven afectados directamente con las decisiones tomadas por las corporaciones o los mandatarios locales.

¿Qué documento se presenta para votar?

Los sufragantes deben presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus dos versiones y los extranjeros residentes en Colombia deben presentar la cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente.

¿Hay beneficios por votar?

El certificado electoral otorga varios beneficios a quienes ejercen su derecho al voto en Colombia. Tenga en cuenta:

Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de Educación Superior. Medio día de descanso compensatorio remunerado. Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, si son soldados o auxiliares bachilleres, y dos meses, si son soldados campesinos o soldados regulares. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones, estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrá en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior que votaron tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula. Rebaja del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez. Descuento del 10 % en el costo del trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar y duplicados de la cédula de ciudadanía.

