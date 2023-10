Padrinazgo del petrismo sigue agitando candidaturas a la Alcaldía de Cúcuta

Cuando parecía que ya empezaba a volver la calma, tras la tormenta que se desató días atrás entre algunos de los candidatos a la Alcaldía de Cúcuta, quienes trataban de achacarse el padrinazgo del presidente Gustavo Petro para las elecciones del 29 de octubre, el asunto volvió a mover las fibras de la campaña.

Y es que ayer, el directorio municipal del partido Fuerza Ciudadana, que a nivel nacional hace parte de la coalición de Gobierno, pero que en Cúcuta decidió irse con candidato propio a la Alcaldía y avaló a Mario Figueroa, resolvió quitarle su respaldo, en respuesta a un pronunciamiento en el que el aspirante dejó en evidencia que no comulga con el petrismo.

Por medio de un comunicado a la opinión pública, Raúl Gómez, candidato a la Asamblea y coordinador de Fuerza Ciudadana en la ciudad, manifestó que aunque ninguno los militantes de ese partido hacen parte del gabinete de Gobierno, sí respaldan el proyecto político del actual jefe de Estado, incluso desde antes de ganar la Presidencia.

En ese sentido, en el documento rechazan las expresiones de Mario Figueroa en contra del Gobierno Nacional y las consideran un “verdadero desacierto”, pues creen que no está bien que siendo abanderado de esa colectividad, aspire al primer cargo de la capital nortesantandereana y vaya en contra de los principios ideológicos de izquierda que promueven.

Una retaliación

Las reacciones de Mario Figueroa no se hicieron esperar y apenas se conoció el contenido del comunicado, le salió al paso a Raúl Gómez, diciendo que esta decisión era personal, más no del partido que lo avaló y que obedecía a una ‘cuenta de cobro’ por no haber aceptado hacer contribuciones económicas para financiar la campaña del candidato a la Asamblea.

“En ningún momento yo he incurrido en ninguna falta para que tome esa decisión. Yo ya hablé con el partido a nivel nacional y le mandé ese documento, pero ellos ni tienen conocimiento de esa posición. Ya lo están contactando para llamarle la atención”, dijo.

El aspirante a la Alcaldía de Cúcuta señaló que cuando el partido de Carlos Caicedo le dio el aval, desde Santa Marta, no conocía a Raúl Gómez.

“Ellos, primero, vienen y me meten cuatro candidatos a mi lista al Concejo que yo ni conozco y, segundo, ese dizque comité departamental del partido viene y me hace unas exigencias económicas. Una de las personas que acompaña a Raúl me pidió $8 millones para comprar un carro para movilizarse y hacerle campaña a él, pero no accedí a esas peticiones”, declaró Figueroa.

El aspirante aprovechó la ocasión para explicar que los roces comenzaron cuando él (Figueroa) salió a desmentir una campaña que se hizo en su contra, ventilando que su candidatura era financiada por el presidente Petro. “Yo salí a desmentir eso porque yo no apoyé a Gustavo Petro. La gente sabe a quién apoyé en esa candidatura a la Presidencia”, dijo.

Finalmente, dejó claro que para retirarle el aval debe haber una investigación por mala conducta o disciplinaria, que no posee, sobre todo porque nunca fue militante de Fuerza Ciudadana, antes de recibir el aval para su candidatura.

“Tendría que haber un proceso de doble militancia, tiene que haber un proceso de una falta gravísima dentro de los estatutos del partido que yo no he cometido”, agregó.