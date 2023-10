¿Quién es el candidato de Petro a la Alcaldía de Cúcuta?, el nuevo reproche entre aspirantes

Una inusual confrontación entre dos aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta acaparó la atención de los cucuteños el fin de semana, y todo por cuenta de un respaldo que, pareciera, algunos no quieren que les atribuyan: el del petrismo.

Le puede interesar: Alertan por estafas en compra del SOAT

Los protagonistas de la discusión fueron los aspirantes Leonardo Jácome (Cúcuta Avanza) y Jorge Acevedo (Todos por Cúcuta), quienes se enfrascaron en un rifirrafe a través de las redes sociales, con señalamientos que iban y venían, en torno a quién era el verdadero candidato del primer presidente de izquierda.

Aunque ante la Registraduría el aspirante que tiene el aval de la coalición que llevó a Petro al poder, el Pacto Histórico, es Isaac García, tanto Jácome como Acevedo y sus equipos de campaña insisten en adjudicarse que tanto el uno como el otro tienen el respaldo del Gobierno y sus partidos aliados.

“Hay candidatos que no les gusta darle la cara a la gente y hoy están volanteando que Leonardo Jácome es de Petro. Yo no soy de Gustavo Petro, soy de las madres cabeza de hogar, de los estudiantes, del sector productivo. Quiero decirles que eso no me lo calo más”, comentó en una reunión de campaña el candidato de Cúcuta Avanza.

El sábado, en medio de un foro en el Hotel Casa Blanca, el gerente de campaña de Jácome, Andrey Téllez, intervino en la discusión y señaló que es falso que el proyecto político del que hace parte tenga relación alguna con el petrismo y dijo que quien en realidad sí la tiene es el candidato de Todos por Cúcuta.

Lea también: Gasolina, tomate, cebolla y frutas jalonan la inflación en Cúcuta

“Es la lista de La Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, que es petrista, la que está haciendo campaña con él. El petrismo no está acá, el petrismo está con Jorge Acevedo”, insistió Téllez, quien, incluso, denunció que algunos pendones que se distribuyeron en Cúcuta con los logos del Pacto Histórico y Cúcuta Avanza, habían sido ideados por el varias veces aspirante.

Por su parte, Acevedo manifestó que los señalamientos con los que intentan involucrarlo con el presidente de la República son falsos. “En la campaña opositora están preocupados y como Petro es un avión fallando y va por mal camino, quieren meter allá a los candidatos que son una amenaza para ellos. Estamos lejos de las ideas de Petro, de las ideas de izquierda”, dijo.

En vista de la bola de nieve que se formó, Isaac García, el candidato que tiene el aval del Pacto Histórico, salió a advertir que él era el único aspirante a la Alcaldía de Cúcuta apoyado en coalición por los ocho partidos afines al Gobierno Nacional.

“Sabemos cuáles son las campañas que están generando esta publicidad falsa y engañosa, además de estar usando de manera ilegal el logo de nuestro movimiento, por lo que realizaremos las respectivas denuncias legales contra quienes pretenden quedarse con los votos del Pacto Histórico, a punta de mentiras”, manifestó el Comité Municipal del Pacto Histórico en Cúcuta.

Lea además: Fue robada información genética de al menos un millón de personas

Otro que también se pronunció frente a lo sucedido fue Silvano Calvo, aspirante a la Asamblea por la coalición de gobierno, quien señaló que, “Ningún candidato del Pacto Histórico apoya a dos forajidos iguales que no representan un cambio para Cúcuta. Nosotros los rechazamos a ellos porque son la política del atraso, violencia y corrupción”.