Fatal accidente en moto acabó con la vida de Chance Perdomo

Hollywood está de luto, tras conocerse la trágica muerte del actor Chance Perdomo a la temprana edad de 27 años, como consecuencia de un accidente de moto. La dolorosa pérdida fue confirmada por su representante Rachel Hunt, quien compartió la noticia a través de un comunicado.

Perdomo, reconocido por su papel como Ambrose Spellman en la exitosa serie de Netflix "The Chilling Adventures of Sabrina", protagonizada por Kiernan Shipka, perdió la vida en un accidente de motocicleta, según lo confirmaron las autoridades locales, señalando que no había otras personas involucradas en el incidente.

Lea: Es una bruja: mujer dice que Karol G le hizo mal de ojo en medio de un concierto

Además de su participación en "The Chilling Adventures of Sabrina", Perdomo destacó por su papel como Andre Anderson en la serie 'Gen V', basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. La noticia de su fallecimiento ha impactado profundamente a sus compañeros de trabajo y a la industria del entretenimiento en general.

El actor británico también recibió reconocimiento por su talento actoral, siendo nominado al premio BAFTA TV al mejor actor principal por su actuación en la película para televisión "Killed by My Debt", en 2019.

Lea más: Conozca las series que se estrenan en abril

Perdomo nació en Los Ángeles (California) en 1996, y muy chico fue llevado a la ciudad de Southampton en Inglaterra. Luego se traslada a Londres, donde comenzó a estudiar en el National Youth Theatre y en el Identity School of Acting.

En un comunicado, se destacó la pasión de Perdomo por las artes y su vibrante energía, que dejaron una marca imborrable en quienes lo conocieron. Tanto Amazon MGM Studios como Sony Pictures Television, compañías detrás de la serie "Gen V", expresaron su pesar por la repentina pérdida y extendieron sus condolencias a la familia y seres queridos del actor.

Entérese: Mujer le salvó la vida, gracias a un capítulo de Grey's Anatomy

Los productores de "Gen V" también compartieron su conmoción y tristeza ante la noticia, recordando a Perdomo como una persona encantadora y talentosa que dejó una profunda huella en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar con él.