En Ureña regularon la movilidad de los taxis colombianos

En el municipio Pedro María Ureña (Venezuela) las autoridades municipales aplicaron un decreto que limita la movilidad de taxis colombianos a dos rutas. La medida busca darle un carácter de igualdad al tránsito por los puentes internacionales, que permiten el tránsito entre Colombia y Venezuela.

Los taxistas de San Antonio y Ureña venían ejerciendo acciones de protestas ante las reglas del juego aplicadas por las autoridades cucuteñas, motivo por el cual, del lado venezolano, decidieron también aplicar mecanismos que de algún modo beneficien al gremio local.

Javier Velasco, representante del gremio de taxistas de la frontera, expuso que siempre han sido respetuosos con las autoridades de Colombia y se apegaron en cumplir con la documentación exigida por el país, pero luego de cumplir con el abecé que emitieron las autoridades, publicaron el decreto 077-23 fechado el 17 de julio del Área Metropolitana de Cúcuta, que “les cercena el derecho a laborar en igualdad de condiciones con sus pares colombianos”, dicen.

Servicio puerta a puerta

Ese decreto “nos prohíbe hacer el servicio puerta a puerta, nos dan ocho rutas y no podemos salirnos, porque si no, los vehículos son inmovilizados. No podemos ir a los barrios, cuando nosotros somos un servicio puerta a puerta. Prácticamente, nos están diciendo, no ingresen”, sostuvo Velasco.

Cosa distinta al decreto aplicado en Ureña, en donde les permiten llegar al mercado, apuntó Velasco, lo que a su juicio responde a la reciprocidad.

De las 16 líneas de taxis de Ureña, solo 41 unidades están habilitadas con sus documentos para transitar en el Norte de Santander.

“Pero nos prohíben entrar por el puente de Ureña y el Simón Bolívar, y solo nos permiten circular por el Atanasio Girardot, por donde llegamos a Villa del Rosario, pero nos prohíben circular por ese municipio”, detalló el taxista.

Realizó un llamado al AMC para que considere la derogación del decreto 077, a fin de que haya igualdad y no se siga violando el derecho a los taxistas, tanto de Colombia como de Venezuela.

Ayer, transportistas de la frontera del Táchira se reunieron en el Atanasio Girardot con el representante del Estado Mayor del Transporte del Táchira.

Poder cruzar los puentes

Celestino Moreno, representante del Sindicato de Transporte de la Frontera, señaló que plantearon la eliminación de la póliza contractual y la restricción del uso de los tres puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula, ya que la DT9 que poseen las unidades solo describe como puentes a utilizar los mencionados anteriormente.

Los transportistas venezolanos también están solicitando al gobierno nacional la activación de créditos para actualizar la flota y poder competir de manera sana con el gremio colombiano.

Celestino Moreno relató que los usuarios prefieren pasar los puentes a pie y tomar un taxi en La Parada o El Escobal, lo que le está haciendo daño a los transportistas venezolanos.

Recordó que 13 líneas legalmente constituidas solo han ingresado a operar hacia Cúcuta, empresas que siguen esperando para entrar al terminal.

