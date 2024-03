Asesinaron a un hombre en la vía a La Gabarra

Los habitantes del kilómetro 18 de la vía que comunica el casco urbano de Tibú con el corregimiento La Gabarra, se despertaron con una trágica noticia: sobre la vía dejaron el cuerpo sin vida de un hombre.

Aunque le avisaron a la Policía sobre el hallazgo del cadáver, las autoridades decidieron enviar a los empleados de una funeraria para que recogieran el cuerpo y lo trasladaran de inmediato hacia Tibú, donde le hicieron la inspección técnica.

A la víctima no le encontraron documentos y como no era de ese sector, no la pudieron identificar.

Según versiones, hacia las 11:00 de la noche, del domingo, los habitantes de esa zona del Catatumbo escucharon varios disparos, pero solo hasta ayer, hacia las 5:00 de la mañana, encontraron el cuerpo sin vida.

La víctima tiene varios tatuajes en el cuerpo, con lo que esperan las autoridades que sea identificada rápidamente y así saber cómo se dio el crimen.

