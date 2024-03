¿Quién asesinó a Jorge Méndez en Cúcuta?

Los familiares de Jorge Alexis Méndez perdieron la tranquilidad desde el 21 de diciembre del año pasado, cuando lo asesinaron, convirtiéndose en el momento más duro de sus vidas.

La mujer con la que este hombre, de 29 años, convivió durante casi una década, no se aferra a la idea de saber que él no volverá más.

Cada vez que ella pasa por la calle por donde se cometió el crimen, revive los momentos de angustia y dolor por los que atravesó aquella madrugada.

Y por todo ese dolor que sus familiares hoy sienten, exigen justicia, pues ya han pasado 70 días de su crimen. En un principio las autoridades manejaban la hipótesis de una sobredosis, pero a los días se revelaría la verdad.

“Nosotros recibimos los resultados de la necropsia y ahí decía que lo asesinaron. A él lo golpearon hasta que lo mataron”, afirmó Erika Paola Dagoberth Galvis, pareja sentimental de la víctima.

Según los familiares, ellos ya le han informado a la Fiscalía sobre qué habría pasado ese día del hecho, pero no les han prestado la atención requerida. Incluso, aseguran que después del asesinato, las autoridades no han regresado al barrio a indagar sobre los responsables.

“Cómo es posible que los tipos que asesinaron a mi esposo estén por ahí libres y esta muerte siga impune. Cada vez que me encuentro a esos asesinos, se me burlan en la cara, porque se salieron con la suya. El fiscal solo me dice que espere que hay más casos por atender”, comentó la mujer.

Recordando la triste noticia

Erika Paola, esposa de la víctima, trabajaba en una zapatería. Su horario laboral era muy extenso, por lo que su jornada finalizaba en horas de la madrugada.

El 21 de diciembre de 2023, siendo las 3 de la mañana, Jorge Méndez salió de la casa de su mamá, ubicada en Belén de Umbría de Cúcuta, a esperar a su pareja para acompañarla hasta su casa.

“Una cuadra más adelante, los cuatro asesinos llegaron y lo golpearon varias veces, hasta que lo mataron”, comentó la mujer.

Sobre la avenida 37 con calle 28, de ese mismo barrio, quedó tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alexis Méndez.

El cadáver fue encontrado por una mujer que reside en ese sector, cuando se dirigía a la eucaristía de aguinaldo, quien al verlo, salió corriendo despavorida a buscar ayuda en una casa vecina para llamar a la Policía.

Fue un asesinato

Cuando los peritos forenses e investigadores llegaron a adelantar la inspección técnica, vieron que la víctima no presentaba señales de violencia, por lo que consideraron que lo habrían asfixiado o habría muerto por una sobredosis.

Sin embargo, sus familiares empezaron a indagar sobre la muerte, pues no se aferraban a las hipótesis que manejaban las autoridades.

“Nos pusimos a averiguar sobre lo que había pasado y así fue que nos enteramos que mi esposo había tenido un inconveniente con tres consumidores del barrio. Ellos mismos contaron la versión de los hechos, según, que lo iban era a robar y terminaron matándolo”, aseguró la pareja sentimental de la víctima.

Un vacío en el hogar

La pérdida de Jorge Alexis Méndez ha sido irreparable en el hogar. Su pareja sentimental, con la que convivía desde hacía años, no se recupera el vacío que él le dejó a su familia.

“Nos destrozaron como familia y eso nadie lo va a reparar. Lo que más me duele es saber que es una muerte que quedó en la impunidad y que los asesinos siguen en libertad, tal vez haciendo más daño”, dijo la mujer.

