Capturado luego de robar a una mujer en el barrio Sevilla de Cúcuta

El reloj no alcanzaba a marcar las 9:00 de la mañana del martes, cuando una mujer era sometida por un delincuente en el barrio Sevilla, por el único puente peatonal que atraviesa la avenida Camilo Daza.

La víctima fue una madre cabeza de hogar, que por cosas de la vida o simple premonición, decidió salir sin su bebé de 18 meses de nacida.

Ella envió a la pequeña a la guardería y se subió a una buseta en el barrio Trigal del Norte con rumbo a la empresa de energía a refinanciar una cuenta vencida que tiene.

Cuando la mujer iba por el puente peatonal, fue interceptada por un hombre que con un cuchillo en mano, la obligó a entregar su celular.

“Yo venía caminando cuando veo que ese hombre se acerca y se atraviesa de frente, saca un cuchillo grande y comienza a amenazarme. El celular lo traía en la mano, porque acababa de hablar con mi papá, me lo quita y de inmediato comienzo a gritar muy fuerte, pidiendo ayuda, una señora que iba caminando metros adelante, salió a correr, y entonces yo lo que hago es retroceder”, le contó la mujer a La Opinión.

El puente se hizo eterno

La víctima argumentó que gritó para pedir ayuda, además que veía a varias personas que en la parte baja corrían de un lado a otro, “cuando me estoy regresando para salir del puente, no paraba de gritar, llamaba a mi hija, pedía auxilio, no veía la hora de salir, ese puente se hizo interminable y el tipo también corría detrás de mí”.

En ese instante unidades de la Policía que pasaban por el lugar, fueron alertadas y al escuchar el testimonio de la afectada, salieron tras el presunto delincuente, que al verse acorralado, se quitó el buzo que traía puesto y lo arrojó desde el puente, con el cuchillo y el celular robado.

Los uniformados lo capturaron y lo identificaron como Yulián Arley Osorio Villamizar, de 23 años. Luego de ser dejado a disposición de la Fiscalía, lo presentaron ante un juez y se espera que le definan su situación jurídica.

No ha sido la única víctima

La Opinión conoció que esta persona no ha sido la única víctima de las fechorías de Osorio Villamizar, según testigos, él es conocido por el sector por atracar a varias mujeres.

La reciente víctima le agradeció a las autoridades por haber salido ilesa y recuperar sus pertenecías, pues indicó que llevaba $500.000 en efectivo para refinanciar la deuda, dinero del que no se percató el atracador.

